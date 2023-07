Cérémonie de mise en chantier de l'usine de VinFast en Caroline du Nord. Photo: VinFast



Hanoï (VNA) - Le 28 juillet (29 juillet, heure du Vietnam), VinFast a officiellement lancé la construction d'une usine de véhicules électriques dans le comté de Chatham, en Caroline du Nord, aux Etats-Unis.



Ce projet de VinFast est la première usine de production de véhicules électriques en Caroline du Nord et le plus grand projet de développement économique de l'histoire de l'État à ce jour.



La cérémonie de mise en chantier a eu lieu en présence du gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, et de l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung.



L'usine de VinFast en Caroline du Nord représente un investissement total de 2 milliards de dollars pour la première phase, couvrant une superficie de 733 hectares.



Dans sa première phase, l'usine se concentrera sur la production des modèles de voiture électrique VF 7, VF 8 et VF 9 avec une capacité prévue de 150.000 véhicules/an.

L'usine devrait entrer en service à partir de 2025.



Lors de l’événement, le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a estimé que l'usine de VinFast créerait des milliers de bons emplois pour les habitants de son État, ainsi qu'un environnement plus propre lorsque davantage de voitures électriques apparaîtraient dans les rues.



Le même jour, VinFast et Black Spade ont annoncé que la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») a déclaré effective la déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 de VinFast dans le cadre de son projet de regroupement d'entreprises avec Black Spade.



Black Spade a programmé une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (« AGE ») pour approuver le projet de regroupement d'entreprises avec VinFast, laquelle devra se tenir le 10 août 2023.



Le regroupement d'entreprises valorise VinFast à une valeur d'entreprise de 27 milliards de dollars et à une valeur nette de 23 milliards de dollars.-VNA