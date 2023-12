Cérémonie de signature du signature d'un protocole d'accord entre VinFast et Marubeni . Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - Le constructeur automobile vietnamien VinFast et le groupe japonais Marubeni ont annoncé la signature d'un protocole d'accord (MoU) sur leur coopération dans la réutilisation des batteries de véhicules électriques.



L'annonce du protocole d'accord a eu lieu en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, dans le cadre du Forum économique Vietnam-Japon et du Sommet commémoratif du 50e anniversaire de l'amitié et de la coopération ASEAN – Japon du 16 au 18 décembre à Tokyo, au Japon.



Aux termes du document, VinFast et Marubeni coopéreront dans la recherche et la production de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) à partir de batteries de véhicules électriques usagées.



VinFast fournira des batteries usagées et Marubeni les transformera en systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) abordables et faciles à fabriquer.



Les deux parties coopéreront également pour promouvoir les opportunités commerciales dans le domaine des batteries de véhicules électriques usagées, dans le but d'établir un modèle d'économie circulaire.



Selon Pham Nhat Quan Anh, directeur général adjoint pour la production chez VinFast, la signature du protocole d'accord avec Marubeni marque une étape importante dans la stratégie de VinFast visant à promouvoir l’économie circulaire.



L'optimisation de la valeur du cycle de vie des batteries des véhicules électriques rend non seulement la mobilité intelligente plus accessible, mais favorise également l'objectif d'un avenir vert pour tous, a-t-il souligné.



Pour sa part, Satoru Harada, directeur de l'exploitation de la division Power Business de Marubeni, a souligné que son groupe espère renforcer la coopération stratégique avec VinFast, une entreprise prestigieuse au Vietnam, dans le but de développer des solutions qui contribuent à construire une économie circulaire et à promouvoir les politiques contre le changement climatique. -VNA