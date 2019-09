Une usine de Vinamilk. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La société par actions de produits laitiers Vinamilk est la seule entreprise alimentaire du Vietnam figurant sur la liste des 200 meilleures compagnies ayant un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars en Asie-Pacifique (Best Over A Billion de Forbes Asia), publiée pour la première fois par Forbes Asia.

Selon Mai Kieu Lien, directrice générale de Vinamilk, dans le contexte où les entreprises de technologies dominent les classements, ce résultat traduit les efforts inlassables des entreprises du secteur alimentaire, notamment de Vinamilk.

La recherche de Forbes a commencé avec un pool de 3.200 sociétés cotées en bourse dans la région Asie-Pacifique qui ont généré chacune un revenu supérieur à un milliard de dollars lors de leur dernier exercice fiscal.

Les concurrents ont été classés selon une douzaine de critères, dont les recettes moyennes en cinq ans, la croissance du résultat opérationnel, le rendement du capital et la croissance visée au cours des deux prochaines années.

Figurent sur cette liste six autres sociétés vietnamiennes que sont Masan, Thegioididong, Sabeco, Vietjet Air, Techcombank et Vingroup.

Selon Forbes, le chiffre d’affaires de Vinamilk au cours du dernier exercice a dépassé les 2,2 milliards de dollars, tandis que sa capitalisation boursière était de plus de 9 milliards de dollars.-VNA