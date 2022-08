Le système de DMS crée par la compagnie VinAI. Photo : CTV/CVN

Hanoi (VNA) - La compagnie VinAI du groupe Vingroup a récemment lancé ses deux produits pour faciliter la conduite automobile. Il s’agit des systèmes de Surveillance du conducteur (Driver Monitoring System, DMS) et de Surveillance panoramique avancée (Advanced Surround View Monitoring, ASVM).



Dans le cadre de la Journée de l’Intelligence artificielle 2022, tenue les 26 et 27 août, la compagnie VinAI, spécialisée dans la recherche de l’intelligence artificielle, relevant du groupe vietnamien Vingroup, a ainsi présenté ses nouveaux produits qui fonctionnent tous deux entièrement sur la base de l’intelligence artificielle.



Le DMS est établi et développé en utilisant des caméras infrarouges et la technologie de reconnaissance faciale pour détecter les comportements potentiellement à risque du conducteur, tels que la somnolence, la distraction, l’utilisation du téléphone lors de la conduite… Le but étant d’alerter le conducteur des dangers et risques potentiels afin d’assurer la sécurité des trajets. En particulier, le DMS reste efficace même en soirée ou quand le conducteur porte des lunettes de soleil.



Caméra à 360o



Quant à l’ASVM, il s’agit d’un système d’observation panoramique de 360o permettant d’identifier tout obstacles situés dans les angles morts. Ce système permet également de trouver des parkings et places libres pour le stationnement. "L’ASVM détecte automatiquement les places disponibles et met à disposition tous renseignements nécessaires aux conducteurs", affirme un expert de VinAI en partageant sur les caractéristiques du système ASVM. Ce dernier peut également calculer la largeur d’une rue afin de déterminer si la voiture est en mesure de la traverser.



Un des points d’orgue de l’ASVM est le régime de vue transparente (Jelly view) autorisant une vue transparente de l’intérieur à l’extérieur ainsi qu’autour de la voiture. Cette configuration aide les conducteurs à mieux observer les obstacles sans trop de perte de temps.



"Via cette technologie, les chauffeurs peuvent voir sur l’écran des images en 3D qui montrent les environs de la voiture afin d’éviter les angles morts que des rétroviseurs normaux ne peuvent pas apercevoir. Cela contribue à réduire les accidents de la route de manière conséquente", a fait savoir un des membres de VinAI.



AMA - Ajustement automatique des rétroviseurs



En outre, VinAI a également créé la plateforme de l’Ajustement automatique des rétroviseurs (Auto Mirror Adjustement, AMA) capable de prévoir l’orientation et les mouvements des yeux des chauffeurs avec seulement une caméra infrarouge au lieu de deux caméras comme l’ancienne technologie.



En se basant sur la distance entre les yeux et le rétroviseur, les experts de VinAI comptent et établissent ainsi des algorithmes pour calculer exactement les angles et pivotements des rétroviseurs. En effet, grâce à l’AMA, le rétroviseur tourne automatique pour faciliter l’observation autour et derrière la voiture. - CVN/VNA