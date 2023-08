Conférence "1st Meet Thailand". Photo: VNA



Quang Tri (VNA) - La conférence "1st Meet Thailand" (première Rencontre avec la Thaïlande) s'est tenue les 3 et 4 août dans la province de Quang Tri (Centre), à l'occasion du 47e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 10e du partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande.



La conférence a été organisée par le Comité populaire provincial de Quang Tri, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de Thaïlande au Vietnam.



Le président du Comité populaire de Quang Tri, Vo Van Hung, a souligné que la conférence permettait aux localités et entreprises vietnamiennes et thaïlandaises de discuter des opportunités, des orientations et des solutions pour promouvoir la coopération en matière d'investissement.



Dans les temps à venir, la province fournira un soutien maximal aux investisseurs, entreprises et partenaires thaïlandais désireux d’investir sur son sol, a-t-il affirmé.



Le dirigeant de Quang Tri s’est déclaré convaincu que cette première conférence ouvrirait une nouvelle étape de développement pour le partenariat stratégique Vietnam - Thaïlande et la coopération au développement entre les villes et provinces vietnamiennes et les localités, agences, organisations et entreprises thaïlandaises.



Les participants de la conférence se sont concentrés sur les énergies renouvelables et l'agriculture de haute technologie, l'intégration des chaînes d'approvisionnement et la promotion de la coopération sur le couloir économique Est-Ouest (EWEC).

Des responsables des deux pays visitent des stands présentant des produits typiques du Vietnam et de Thaïlande. Photo: VNA



L'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam, Nikorndej Balankura, a exprimé sa conviction que l’événement serait une étape importante pour resserrer les liens entre la Thaïlande et le Vietnam dans tous les domaines, atteindre l'objectif commercial de 25 milliards de dollars en 2025, et faire de la Thaïlande le 5e investisseur étranger au Vietnam en 2024.



Dans le cadre de la conférence, de nombreuses activités ont été organisées, notamment une exposition de photos sur la culture, le tourisme, l’investissement et les produits exemplaires de Quang Ninh et d’autres localités participant à l'événement. Des visites de plusieurs établissements économiques, industriels et culturels de Quang Tri ont également été organisées, ainsi que des rencontres entre des partenaires de Quang Tri et de Thaïlande... -VNA