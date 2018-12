Lors de la réunion. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Agence vietnamienne d’information (VNA) et le Département des relations publiques (PRD) de Thaïlande renforceront les échanges d'informations, notamment de reportages approfondis sur les questions culturelles et socio-économiques, dans le but d’affirmer leur rôle de fourniture des informations officielles à l’ère de la technologie numérique.Ce contenu a été convenu lors de la 15e réunion du comité technique mixte entre la VNA et le PRD, coprésidé par le directeur général adjoint de la VNA, Le Quoc Minh et son homologue du PRD, Charoon Chaisorn, à Ho Chi Minh-Ville le 4 décembre.Lors de la réunion, les deux parties ont passé en revue leur coopération au cours de la période écoulée, y compris l’échange de journalistes ainsi que d’informations en texte et en vidéo en anglais.Au cours de la dernière année, la VNA a reçu plus de 400 nouvelles en anglais et 950 clips vidéo du PRD, tout en envoyant 500 nouvelles en anglais et des reportages télévisés à l'agence thaïlandaise.Le Quoc Minh, directeur général adjoint de la VNA, a salué les efforts déployés par les deux parties pour renforcer la collaboration par le biais d’échanges de textes et de programmes télévisés ainsi que dans la formation professionnelle.La coopération intégrale dans tous les domaines a contribué à promouvoir les images du Vietnam et de la Thaïlande, et à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays, a-t-il déclaré.À l'heure actuelle, des informations sur la Thaïlande sont très nécessaires car de nombreux Vietnamiens ont des demandes d'études, de travail et de visites dans le pays, a-t-il dit, ajoutant que, grâce à la VNA, les informations du PRD ont atteint de nombreux lecteurs vietnamiens et inversement.Cependant, Le Quoc Minh a noté que la VNA et le PRD sont confrontés à des défis à l'ère de la technologie numérique, y compris la fausse nouvelle - un problème mondial. La VNA et le PRD devraient élargir leur collaboration afin de conserver leur rôle de fournisseurs d'informations officiels au Vietnam et en Thaïlande afin de prévenir les fausses informations.Pour sa part, le directeur général adjoint du PRD, Charoon Chaisorn, a déclaré qu'en tant que président de l'ASEAN en 2019, la Thaïlande s'était engagée à poursuivre les initiatives visant à renforcer la coopération en vue de l'intégration de l'ASEAN.Dans le domaine de la communication, le PRD et la VNA jouent un rôle important dans le traitement des fausses informations, un sujet brûlant soulevé lors de la 14ème réunion des ministres de l’Information de l’ASEAN à Singapour en mai dernier, a-t-il déclaré.Il a également convenu que les deux parties devaient sensibiliser le public afin d'empêcher les fausses informations sur les réseaux sociaux, en créant un environnement d'information numérique fiable au sein de l'ASEAN.Charoon Chaisorn a déclaré qu'il souhaitait une collaboration plus efficace entre les deux agences dans les prochaines années, avec la poursuite des échanges de rapporteurs et une consultation étroite pour la mise en œuvre de projets de coopération.Après la réunion, Le Quoc Minh et Charoon Chaisorn ont signé le procès-verbal de la réunion selon lequel, les deux parties ont convenu de la nécessité d'approfondir la coopération en matière d'information, notamment en réalisant des reportages approfondis sur les caractéristiques culturelles des deux pays et en développant l'échange des articles en anglais avec des photos faisant la promotion de la situation socio-économique et culturelle de chaque pays pour publication sur leurs sites Web.Les deux parties doivent améliorer la qualité de l'information afin d'accroître la valeur et l’efficacité de l'utilisation de l'information. Ils devraient partager des informations adaptées à leurs besoins respectifs et renforcer la coopération en matière de formation de la langue vietnamienne au personnel du PRD.En outre, ils souhaitent échanger des informations sur l'ASEAN et les relations entre la Thaïlande et le Vietnam avec d'autres pays, en particulier ceux de la Communauté de l'ASEAN. -VNA