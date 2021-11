Entretien entre le président Nguyen Xuan Phuc et le président de la Confédération suisse Guy Parmelin. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé que l'État et le peuple vietnamiens se souvenaient toujours et appréciaient le soutien et l'aide précieux accordés par la Suisse au Vietnam dans la lutte pour l'indépendance du pays d’hier et l’édification nationale d’aujourd’hui, lors de l’entretien avec le président de la Confédération suisse Guy Parmelin, le 26 novembre à Berne en Suisse.

Les deux parties se sont réjouies du développement avantageux des relations d’amitié et de coopération traditionnelles entre les deux pays ; ont discuté des domaines de coopération et ont convenu de nombreuses mesures visant à promouvoir des relations Vietnam - Suisse. Les deux parties sont également convenues de renforcer les échanges et les contacts afin d'approfondir la compréhension et la confiance mutuelles, et de promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines.

Guy Parmelin a hautement apprécié les réalisations exceptionnelles du Vietnam dans le développement socio-économique ces dernières années ainsi que dans le contrôle de l'épidémie actuelle de COVID-19, soulignant que le Vietnam était un important partenaire économique prioritaire de la Suisse en Asie du Sud-Est.



Nguyen Xuan Phuc a demandé au gouvernement suisse d'encourager les entreprises suisses à investir au Vietnam, affirmant que le pays faisait des efforts pour améliorer l'environnement des investissements et des affaires, créer des conditions favorables pour que les entreprises étrangères opèrent à long terme au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de conclure prochainement la négociation de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), se félicitant des progrès positifs dans la coopération dans le domaine des sciences et technologies ; et de poursuivre la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation.

Nguyen Xuan Phuc a remercié le gouvernement suisse pour son aide publique au développement (APD) au Vietnam. Guy Parmelin a évalué le Vietnam en tant qu’un partenaire utilisant efficacement de l'APD et annoncé que le gouvernement suisse avait décidé de continuer l'octroi de 70 millions de francs suisses (plus de 75,6 millions de dollars) d'APD au Vietnam au cours de la période 2021-2024.

Nguyen Xuan Phuc a remercié le gouvernement suisse d'avoir soutenu en août un grand nombre d'équipements médicaux d'une valeur d'environ 5 millions de dollars pour la prévention et le contrôle du COVID-19 au Vietnam, demandant aux deux parties d’encourager les entreprises vietnamiennes et suisses à coopérer dans la production et la distribution de vaccins et de médicaments pour traiter le COVID-19.



Il a remercié et demandé au gouvernement suisse de continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne en Suisse.



Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération et l’entraide au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales telles que les Nations Unies, le mécanisme de coopération Asie-Europe, etc. Le Vietnam est prêt à faire un pont reliant la Suisse à l’ASEAN.



Concernant la question de la Mer Orientale, la Suisse a souligné l'importance d'assurer la liberté de navigation, de respecter le droit international, de régler les différends par des moyens pacifiques, sur la base des dialogues transparents et de l'instauration de la confiance. - VNA