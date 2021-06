Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh (à droite) et le ministre singapourien des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a reçu le 22 juin le ministre singapourien des Affaires étrangères (AE) Vivian Balakrishnan, venu le saluer à l'occasion de sa visite au Vietnam.

Ce dernier a affirmé que le partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour se développait de manière substantielle et efficace. Les deux pays disposaient d'un énorme potentiel de coopération, notamment dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et du Partenariat régional économique global (RCEP), desquels ils sont tous deux membres.

Le ministre singapourien a informé le vice-Premier ministre vietnamien des résultats principaux de l'entretien entre lui et son homologue vietnamien Bui Thanh Son, tenu le 21 juin. Les deux parties ont proposé de créer deux groupes de travail sur la réponse à la pandémie de COVID-19 et la coopération en matière d'économie numérique, ainsi que de faciliter les déplacements entre les deux pays.

Vivian Balakrishnan s'est engagé à collaborer avec le ministère vietnamien des AE pour accélérer les visites de haut rang de tous échelons et mettre en œuvre les directions fixées par les dirigeants des deux pays, contribuant à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Singapour.

Pour sa part, Pham Binh Minh a apprécié les efforts du gouvernement singapourien dans la réponse au COVID-19. Il a souhaité que Singapour partage ses expériences et coopère avec le Vietnam dans l'application de hautes technologies dans le test de dépistage rapide du coronavirus, le contrôle, le traçage, l'approche aux vaccins, etc.

Il a proposé aux deux parties d'examiner et de mettre en œuvre efficacement des domaines de coopération dans le cadre de l'Accord sur la connexion économique Vietnam-Singapour, dont l'organisation de la 15e Conférence ministérielle sur la connexion économique Vietnam-Singapour et le développement efficace et équilibré des échanges commerciaux, l'élargissement du modèle des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP).

Pham Binh Minh a proposé à Singapour de poursuivre les programmes de coopération visant à améliorer la capacité dans la sous-région du Mékong, de collaborer dans les questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont celle de la Mer Orientale, de valoriser la solidarité et le rôle central de l'ASEAN.-VNA