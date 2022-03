Hanoï, 15 mars (VNA) - Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et le président sierra-léonais Julius Maada Bio se sont mis d'accord sur des orientations pour favoriser les relations de coopération entre les deux pays dans les temps à venir.

Lors d’un entretien le 15 mars à Hanoï le 15 mars à la suite de la cérémonie d’accueilà du dirigeant sierra-léonais, les deux présidents se sont réjouis du développement fructueux des relations bilatérales dans tous les domaines.Le président Nguyên Xuân Phuc a salué la visite du dirigeant sierra-léonais et a félicité le pays africain pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et de prévention et de contrôle de la pandémie de COVID-19. Il a estimé que le pays obtenait plus de succès et atteindrait tous les objectifs du plan de développement national à moyen terme pour la période 2019-2023.

Lors de l'entretien entre les deux présidents vietnamien et sierra-léonais. Photo : VNA

Le président sierra-léonais a exprimé son impression sur les réalisations socio-économiques du Vietnam ces derniers temps ainsi que sur ses succès dans le contrôle de la pandémie et la reprise économique à l'heure actuelle.Malgré une valeur modeste, le commerce bilatéral a augmenté, passant de 17 millions de dollars en 2018 à 51,5 millions de dollars en 2021, ont-ils noté, ajoutant que les deux parties ont travaillé ensemble dans l'agriculture et l'investissement.Dans les temps à venir, les deux dirigeants ont convenu de continuer à maintenir des visites et des réunions à haut niveau et à tous les niveaux, tout en renforçant la collaboration et le soutien mutuel au sein des tribunes internationales, dont l’ONU, le Mouvement des non-alignés et l’Union africaine, et en s'entraidant pour élargir les partenariats au niveau régional en Afrique par le biais de l'Union africaine.Ils ont convenu de considérer l'économie comme le domaine de coopération prioritaire. Le Vietnam et la Sierra Leone optimiseront les forces et le potentiel des deux économies, tout en mettant en œuvre de manière drastique leurs accords signés pour renforcer les liens commerciaux, notamment le commerce du riz.Dans le même temps, les deux hommes ont décidé de dynamiser les liens économiques et commerciaux et de faciliter les activités des entreprises sur leur sol. L’agriculture sera un pilier important de notre partenariat bilatéral, ont-ils annoncé, soulignant la nécessité de développer de nouveaux modèles d’exploitation, de solliciter le soutien des organisations internationales pour le développement et d’attirer des investisseurs dans ce secteur.Les deux dirigeants ont également axé leurs discussions sur la recherche de mesures pour élargir la coopération dans d'autres domaines tels que la haute technologie, les télécommunications, la transformation numérique, l'innovation, l'éducation et la formation.