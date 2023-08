Kuala Lumpur (VNA) – L’Association d’amitié Malaisie-Vietnam (MVFA) a annoncé un modèle de coopération des villes jumelles entre Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) et Ipoh (État de Perak, Malaisie), mardi 8 août à Kuala Lumpur, à l’occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Vue de la cérémonie d’annonce du modèle de coopération des villes jumelles, à Kuala Lumpur, le 8 août. Photo : VNA

Premier du genre entre le Vietnam et la Malaisie, ce modèle de coopération des villes jumelles est aussi l’un des axes de coopération mis en place suite à la visite officielle du 20 au 21 juillet au Vietnam du Premier ministre malaisien Dato Seri Anwar Ibrahim.Ce modèle vise à promouvoir la coopération culturelle, économique, sociale et diplomatique entre le Vietnam et la Malaisie, a déclaré Hambali Mukhlas, président du comité des affaires internationales de la Chambre nationale de commerce et d’industrie de Malaisie (NCCIM) et président du conseil des affaires de la MVFA.Il prévoit notamment la facilitation des échanges culturels, la promotion de la coopération économique, tourisque, éducationnelle et académique, et l’organisation régulière des consultations diplomatiques entre les deux pays et l’intensification des échanges populaires au niveau local, a-t-il poursuivi.La MVFA devra également achever en 2023 un modèle de coopération similaire appelé la Maison du Vietnam en Malaisie, qui sert de centre culturel, de centre diplomatique, et de tremplin pour propulser le commerce, les investissements et la coopération économique entre les deux pays, a-t-il encore indiqué. – VNA