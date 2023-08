L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu. Photo : baotintuc

Lors de la conférence de presse. Photo : VOV

Tokyo (VNA)- Le festival vietnamien " Bonjour Saitama" aura lieu du 1er au 3 septembre à la place Keyaki Hiroba dans la préfecture de Saitama, au Japon.Cette information vient d’être rendue publique lors d’une conférence de presse sur ce festival tenue dans l'après-midi du 2 août à l'ambassade du Vietnam au Japon.Parrainé par le ministère japonais des Affaires étrangères, ce festival est l'un des activités célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.S'exprimant lors de la conférence de presse, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a estimé que ce festival retracerait l’ambiance de la fête de la mi-automne aux Japonais et à la communauté des Vietnamiens au Japon. Via cet événement, les Japonais peuvent découvrir la culture unique du Vietnam à travers la gastronomie, la musique et les arts traditionnels pour mieux comprendre la beauté du pays et l’hospitalité des Vietnamiens.Selon Pham Dinh Thuong, président de l'Association des Vietnamiens dans la préfecture de Saitama , c'est la première fois qu'un festival vietnamien y est organisé. Le succès du festival de cette année sera une prémisse pour que cet événement devienne une activité annuelle de la communauté des Vietnamiens à Saitama dans les prochaines années.Située au Centre du Japon, Saitama est une préfecture bordant la capitale Tokyo. Cette préfecture compte plus de 40.000 Vietnamiens. Selon les prévisions, le festival vietnamien " Bonjour Saitama” devrait attirer des centaines de milliers de Japonais et de Vietnamiens au Japon.-VNA