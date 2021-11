Le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha (3e à droite) et des hauts dirigeants du Groupe français Bureau Veritas. Photo : VNA

Paris (VNA) - Le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha a eu une séance de travail avec des hauts dirigeants du Groupe français Bureau Veritas pour discuter des solutions à faire face aux défis du changement climatique et fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone du Vietnam avec une vision à l'horizon 2050.

La séance de travail s’inscrivait dans le cadre de la participation à la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), de la visite de travail au Royaume-Uni et de la visite officielle en France du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.

Tran Hong Ha a affirmé que le Vietnam a choisi une approche durable et positive pour développer une économie verte et circulaire. Il a également apprécié l'initiative de Bureau Veritas sur la construction d'un avenir durable au Vietnam en particulier et dans le monde en général.

Des représentants du Groupe Bureau Veritas et le ministre Tran Hong Ha ont discuté du développement durable et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les deux parties ont également discuté de la promotion de la coopération stratégique pour le développement durable et des défis dans le processus vers l'objectif du Vietnam de zéro émission nette d'ici 2050.

À travers des services et solutions verts (BV GreenLine), le Groupe Bureau Veritas soutient et accompagne les organisations, les particuliers et l'État pour mesurer de manière proactive les émissions de gaz à effet de serre et s'efforcer d'atteindre leurs objectifs de développement durable.

Le Vietnam est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Le Vietnam a déterminé à réagir au changement climatique, notamment en s'adaptant de manière proactive et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, conformément à ses engagements internationaux.

S'exprimant lors de la séance de travail, les dirigeants du Groupe Bureau Veritas ont espéré ouvrir des opportunités de coopération avec le gouvernement vietnamien dans le but de réduire les émissions de carbone.

Bureau Veritas est un leader mondial des services d'essais, d'inspection et de certification en laboratoire. Le groupe a mis en œuvre des projets d'investissement au Vietnam durant plus de 25 ans, avec plus de 1.000 employés, 10 bureaux et laboratoires à travers le pays. Du traçage carbone à la finance verte, Bureau Veritas fournit des services indépendants de vérification et de certification et respecte l'engagement des entreprises en matière d'atténuation des effets du changement climatique. -VNA