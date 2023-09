Hanoi (VNA) – Le président américain Joe Biden fait une visite d’Etat les 10 et 11 septembre au Vietnam à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

Cette visite s'inscrit également dans la continuité de près de 30 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis, marquées par de nombreux jalons en matière de coopération économique.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ngyên Hông Diên, a affirmé que la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les Etats-Unis continuerait de s’élargir et que les Etats-Unis resteraient le plus grand marché d'exportation du Vietnam dans les années à venir.



Depuis 1994, lorsque les États-Unis ont officiellement levé l'embargo commercial contre le Vietnam, une nouvelle page de coopération économique et commerciale dans l'ensemble des relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis s'est ouverte.

Depuis lors, pendant près de 30 ans, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux a connu un taux de croissance élevé, augmentant plus de 275 fois, passant d'environ 450 millions de dollars à 124 milliards de dollars en 2022.



Les États-Unis ont été le partenaire commercial le plus important et le plus grand marché d'exportation du Vietnam pendant de nombreuses années consécutives, représentant près de 30 % du chiffre d'affaires total des exportations du Vietnam. En 2022, le Vietnam est devenu le 8ème partenaire commercial des États-Unis.

La complémentarité des relations économiques et commerciales bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis constitue un point remarquable, a indiqué le ministre Nguyên Hông Diên.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ngyên Hông Diên. Photo: ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce



Le ministère de l'Industrie et du Commerce estime que la visite historique du président Joe Biden et l'élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral créeront des opportunités sans précédent pour promouvoir de nouveaux domaines de coopération novateurs, permettant au Vietnam d’être véritablement présent dans les chaînes de valeur mondiales, a souligné le ministre Nguyên Hông Diên.



Commentant les facteurs favorables au développement des relations commerciales entre les deux pays, le ministre Nguyên Hông Diên a déclaré que le mécanisme de dialogue politique par le biais du Conseil du commerce et de l'investissement Vietnam - Etats-Unis (TIFA) devrait être mis en œuvre de manière efficace, contribuant ainsi à résoudre de nombreuses questions complexes dans les relations économiques et commerciales bilatérales.

Dans les temps à venir, le ministère continuera à promouvoir les échanges avec les Etats-Unis pour proposer la possibilité d'appliquer le mécanisme du statut de bénéficiaire du système de préférences généralisées (SPG) au Vietnam. Il s'agit d'une question importante, liée aux intérêts légitimes du Vietnam, et qui permettra aux exportations vietnamiennes de bénéficier d'un traitement plus équitable.

En outre, afin de minimiser le risque de perturbation et de dépendance, les entreprises américaines visent à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement, donnant ainsi au Vietnam la possibilité d’étendre ses activités de production et de participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales des entreprises américaines. Pour développer des relations commerciales harmonieuses et durables entre les deux pays, le ministre Nguyên Hông Diên a exhorté les entreprises vietnamiennes à faire des efforts dans la recherche, ainsi que dans le développement du marché, investir dans l'augmentation de la capacité de production, améliorer la qualité des produits et toujours être prêtes à affronter la concurrence en matière de qualité, de prix et de service.



Il est également nécessaire d'appliquer une diversification de la clientèle et des stratégies pour minimiser les risques, a conclu le ministre Nguyên Hông Diên. -VNA