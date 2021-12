Hanoï (VNA) - L'ambassade du Danemark au Vietnam en collaboration avec la société par actions Ashui Vietnam a organisé le 9 décembre, à Hanoï, l'exposition "Villes nordiques durables" et l'atelier "Villes durables et agréables à vivre - de l'Europe du Nord à l'Asie".



Le Danemark compte des villes qui deviennent les villes les plus vertes et les plus agréables à vivre au monde. Photo: Heysuccess



S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Danemark au Vietnam, Kim Højlund Christensen, a déclaré : «Au fil des ans, l'ambassade du Danemark et ses partenaires vietnamiens ont travaillé en étroite collaboration dans le domaine de la construction de zones urbaines durables et agréables à vivre. Nous voulons sensibiliser à l'importance particulière d'équilibrer le développement des infrastructures de base avec l'amélioration de la qualité de vie et de la santé des citadins. En conséquence, nous espérons que les questions sur l’environnement, la justice sociale et les activités culturelles et de divertissement seront mises au même niveau que le développement économique».



Le diplomate danois a également espéré qu'exposer quelques projets typiques qui ont réussi au Danemark et dans les pays nordiques lors de l'exposition «Villes durables nordiques» et présenter des histoires de la réussite de Copenhague et d'autres villes danoises qui deviennent les villes les plus vertes et les plus agréables à vivre au monde lors de l'atelier «Villes durables et agréables à vivre - des pays nordiques à l'Asie» inciteront les partenaires et amis vietnamiens à continuer de faire des efforts pour développer et transformer les zones urbaines du Vietnam en villes durables et agréables à vivre.



L'exposition se tient du 9 au 19 décembre 2021 à AgoHub (12 rue Hoa Ma, Hanoi). L'entrée est gratuite. Le public peut également accéder à l'exposition en ligne à l’adresse : nordiccities.ashui.com



L'année 2021 marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark. En 1993, le Vietnam a été sélectionné comme pays prioritaire dans la politique danoise de coopération au développement.



Le Danemark est le seul pays nordique à avoir signé, en 2013, un accord de partenariat global avec le Vietnam. Il s'agit d'une étape importante, portant la relation bilatérale d'une coopération du développement à un partenariat intégral dans les domaines de dialogue politique, commerce et investissement, croissance verte, énergie, sécurité alimentaire, éducation et santé. -CPV/VNA