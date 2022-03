Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam espère que la Malaisie pourra contribuer au développement de l'industrie Halal au Vietnam, contribuant ainsi à l'objectif d'un commerce bilatéral de 18 milliards de dollars d'ici 2025.

Actuellement, au Vietnam, la demande d'aliments halal augmente en raison de l'arrivée de touristes et experts musulmans. Cependant, le taux d'aliments vietnamiens certifiés Halal n'est que de 20%.

Photo: halalvietnam.vn

Cette information a été soulignée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, lors d'une rencontre avec le ministre malaisien du Commerce international et de l'Industrie, Mohamed Azmin Ali, dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre malaisien au Vietnam du 20 au 22 mars 2022.

Le ministre malaisien a affirmé que les entreprises malaisiennes sont disposées à partager leurs expériences et leur savoir-faire pour aider les sociétés vietnamiennes dans ce secteur.

La Malaisie est actuellement le 2e partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et le 9e au monde. De son côté, le Vietnam est le troisième partenaire commercial de la Malaisie au sein de l'ASEAN.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le commerce bilatéral a atteint 12,5 milliards de dollars en 2021, en hausse de 25,3% par rapport à 2020.

Le Vietnam exporte principalement vers la Malaisie des téléphones et des composants, du pétrole brut, du riz, du café, des produits aquatiques, et importe de Malaisie des ordinateurs et des produits électroniques, des machines et des équipements, du pétrole, des appareils et composants électroménagers, des produits chimiques...

Au cours des deux premiers mois de 2022, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 2,2 milliards de dollars, en hausse de 20% par rapport à la même période en 2021.

En ce qui concerne les investissements, la Malaisie est le deuxième plus grand investisseur de l'ASEAN au Vietnam après Singapour. Elle se classe 10e parmi 140 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 668 projets valides, d’un capital enregistré total de 13 milliards de dollars.

Le Vietnam recense 21 projets d'investissement valides en Malaisie avec un capital total de 853 millions de dollars. -VNA