Tsuchiya Shinako, membre de la Chambre des représentants de la Diète japonaise visite le centre de formation.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une délégation du Comité pour le développement des femmes du Parti libéral démocrate (PLD) du Japon conduite par Tsuchiya Shinako, membre de la Chambre des représentants de la Diète japonaise, a rendue visite vendredi au centre de formation aux soins infirmiers Hoa Anh Dào 175, à l'hôpital militaire 175, à Ho Chi Minh-Ville.

Tsuchiya Shinako, également présidente de la Commission des Sciences, des Technologies et de la promotion de l'Innovation, et vice-présidente de la Commission du Territoire, des Infrastructures de transport de la Chambre des représentants, a observé comment les experts japonais démontraient leurs compétences devant les aides-soignants de l'hôpital militaire 175, et a discuté de l'efficacité des cours de formation.

Elle a exprimé son souhait de connaître la perspective du secteur dans la santé vietnamienne et les programmes de coopération entre le Japon et le Vietnam en général, et plus particulièrement entre le Japon et l'hôpital militaire 175.



Le directeur de l'hôpital militaire 175 Nguyen Hong Son a espéré recevoir un soutien supplémentaire du Japon dans les domaines clés tels que la formation des médecins, des aides-soignants, des techniciens et du personnel de gestion; le transfert technologique et technique; la recherche scientifique; la construction de centres de formation et de maisons de retraite pour personnes âgées, etc.



Créé en août 2017, le Centre de formation aux soins infirmiers Hoa Anh Dào 175 est un ouvrage de coopération entre l'hôpital militaire 175 et l' Institut de recherche du bien-être social du Japon SYASOUKEN, marquant un nouveau pas dans la coopération médicale sur la formation des aides-soignants au Vietnam selon le modèle japonais. -VNA