Hanoi (VNA) – Le général de corps d’armée Phung Si Tan, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire vietnamienne, a reçu le 15 septembre à Hanoi, le général de division Ueda Kazumasa, commandant adjoint du commandement conjoint de la Force terreste d'autodéfense du Japon.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

S'exprimant lors de la rencontre, le général de corps d’armée Phung Si Tan a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance au développement d'un partenariat stratégique étendu avec le Japon. Sur la base de bonnes relations entre les deux pays, la coopération bilatérale en matière de défense entre le Vietnam et le Japon a connu ces derniers temps un développement constant, continuant d'être l'un des piliers importants des relations entre les deux pays, notamment dans des domaines tels que : l'éducation, la formation et le maintien de la paix des Nations Unies.

Dans le même temps, les deux parties se soutiennent mutuellement dans le cadre de mécanismes et forums multilatéraux militaires et de défense dans la région, notamment la réunion plus des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM ) et le Forum régional de l'ASEAN (ARF).



Dans le domaine du maintien de la paix des Nations Unies, les deux parties ont mis en œuvre efficacement des activités de coopération en matière de formation professionnelle et ont partagé leurs expériences dans la mise en œuvre des activités de maintien de la paix à travers l'échange d'experts et de délégations et la participation aux cours de formation sur le maintien de la paix.

En particulier, le Vietnam a organisé avec succès le 13 septembre 2023 la cérémonie d'ouverture du Programme d'évaluation des capacités (CEPPP) pour les forces se préparant à participer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le cycle 4 des groupes d'experts (2021 - 2023) dans le cadre du Conférence des ministres de la Défense de l'ASEAN élargie (ADMM ) coprésidé par le Vietnam et le Japon.

Photo : VNA

Le chef d'état-major adjoint Phung Si Tan a proposé que dans les temps à venir, les deux parties continuent de mettre en œuvre efficacement les domaines de coopération sur la base des contenus convenus par les responsables des ministères de la Défense des deux pays, et continuent de rechercher de nouveaux domaines de coopération conformément aux besoins et aux capacités de chaque pays.

Le général de division Ueda Kazumasa a hautement apprécié la position et le rôle du Vietnam ainsi que les relations de coopération en matière de défense entre le Vietnam et le Japon. Il s’est félicité du travail de préparation consciencieuse de la partie vietnamienne et la coordination entre les ministères de la Défense des deux pays dans la préparation du programme CEPPP. Il a exprimé sa confiance dans le succès du programme, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région et du monde.

Le général de division Ueda Kazumasa a déclaré qu'après le retrait de l'unité du génie de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSS), c'est la première fois que le Japon envoie la plus grande force pour participer à une opération de maintien de la paix des Nations Unies. C'est pourquoi la partie japonaise accorde une attention particulière et souhaite se coordonner avec le ministère vietnamien de la Défense pour mettre en œuvre avec succès le programme CEPPP. - VNA