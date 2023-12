Photo : VNA



Paris (VNA) - Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre vietnamien de la Défense et Mme Alice Rufo, directrice générale des relations internationales et de la stratégie du ministère français des Armées ont coprésidé le 18 décembre à Paris le troisième Dialogue de stratégie et de coopération de défense Vietnam-France.



Les deux responsables ont convenu que depuis le deuxième dialogue (tenu en avril 2022), la coopération bilatérale en matière de défense entre les deux pays continuait à être consolidée et renforcée dans le sens d'une coopération pratique, efficace et conforme aux documents de coopération signés, notamment la Déclaration de vision commune sur la coopération de défense Vietnam-France pour la période 2018-2028 et l'Accord-cadre sur la coopération de défense Vietnam-France.



Ils ont écouté les groupes de travail rendre compte des résultats des réunions en groupe. Il se sont réjouis de la mise en œuvre des domaines de coopération conforme à l'orientation fixée par les dirigeants du ministère vietnamien de la Défense et du ministère français des Armées, conformément au partenariat stratégique entre les deux pays.



Alice Rufo a affirmé que les relations de coopération entre le Vietnam et la France constituaient un exemple des relations extérieures entre les pays du monde entier. La France souhaite poursuivre une coopération étroite et durable en tant que partenaire fiable et efficace du Vietnam et de l’ASEAN.



Les deux parties sont convenues, dans l’avenir, de poursuivre leurs efforts pour promouvoir une coopération de défense de plus en plus substantielle et efficace, en mettant l'accent sur la multiplication des échanges et des contacts à tous les niveaux ; la promotion de l'efficacité du mécanisme de dialogue stratégique et de coopération en matière de défense et de maintien de la paix des Nations Unies ; l’étude sur la signature d'un protocole d'accord sur la coopération et la formation ; le renforcement de la coopération médicale militaire, de sécurité maritime, de lutte contre le terrorisme, de résolution des conséquences de la guerre ; le perfectionnement des cadres juridiques de coopération dans tous les domaines ; l’étude sur la coopération dans recherche et développement dans les domaines de la haute technologie, de la cybersécurité et de la sécurité maritime...



Lors du dialogue, les deux parties ont également partagé leurs points de vue sur la situation mondiale et régionale d'intérêt commun, appréciant le rôle de la région et les mécanismes dirigés par l'ASEAN.



Hoang Xuan Chien a souligné que le Vietnam était cohérent dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de multilatéralisation, de diversification et de mise en œuvre cohérente de la politique de défense des "quatre non".



Concernant la question de la Mer Orientale, la position constante du Vietnam est de résoudre les différends de manière résolue et persistante par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droite de la mer de 1982.



À l'issue du dialogue, les deux parties ont signé le troisième procès-verbal du Dialogue de stratégie et de coopération de défense Vietnam-France et publié le Manuel de terminologie militaire franco-vietnamienne.



Dans le cadre d'une visite de travail en France, le 19 décembre, Hoang Xuan Chien a rencontré Mme Patricia Miralles, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire.



Le même matin, la délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Défense a rendu visite et travaillé avec les dirigeants du groupe Airbus, discutant de questions d'intérêt commun.



Le groupe Airbus a exprimé son espoir de participer dans un avenir proche à l'exposition de l'industrie de la défense organisée par le ministère vietnamien de la Défense. - VNA