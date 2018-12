La cérémonie de signature du protocole d'accord. Photo: suckhoedoisong



Hanoï (VNA) – Un protocole d’accord sur la coopération Vietnam-Etats-Unis dans la lutte contre les infections, la surveillance de la résistance aux antibiotiques et les infections nosocomiales a été signé le 12 décembre à Hanoï.

Les signataires étaient la ministre vietnamienne de la Santé Nguyen Thi Kim Tien et le directeur du Centre de contrôle et de prévention des épidémies des Etats-Unis (Centers for Disease Control and Prevention-CDC), Robert Redfield.

Ce protocole d'accord vise à élaborer des politiques et indications, à superviser et évaluer les programmes de lutte contre les infections, à renforcer les compétences d’expérimentation et à appliquer les avancées scientifiques dans les examens.

Les deux parties vont échanger du personnel et des documents au service de formations; organiser des réunions et séminaires; établir, maintenir et élargir le système national de surveillance de lutte contre les infections, la surveillance de la résistance aux antibiotiques et les infection nosocomiales. Elles vont aussi élaborer des politiques et des renseignements sur l’utilisation des antibiotiques, soutenir les enquêtes sur les infections nosocomiales, améliorer les compétences des cadres chargés de traiter les épidémies.

Prenant la parole, la ministre vietnamienne de la Santé Nguyen Thi Kim Tien a salué la visite de travail au Vietnam de Robert Redfield et ses activités effectuées dans des établissements de santé locaux.

Selon Mme Tien, le secteur de la santé a établi des relations de coopération avec les Etats-Unis dès 1979. Ces dernières années, de nombreux accords de coopération dans la santé ont été signés entre les deux parties, dont l’accord de coopération dans la santé et les sciences et les protocoles d’accord dans la médecine préventive, la formation des ressources humaines, la lutte contre la résistance aux antibiotiques.

Elle a saisi cette occasion pour remercier l'administration américaine, le département américain à la Santé, et le CDC pour leur coopération avec le secteur de la santé du Vietnam. Elle s'attend à une coopération future efficace entre les deux parties.

Robert Redfield a félicité le Vietnam pour ses acquis dans la lutte contre le VIH/Sida. En huit années consécutives, le Vietnam a enregistré une baisse de nouveaux porteurs du VIH, de nouveaux sidéens et de morts du VIH/Sida.

Il a estimé le fait que le Vietnam fasse bénéficier de l'assurance santé les porteurs du VIH/Sida et sidéens, et salué les activités du Centre de coordination et d’adaptation urgente aux épidémies.

Il a souhaité une coopération approfondie avec le Vietnam dans la lutte contre la grippe aviaire, ainsi que dans d’autres domaines comme la résistance aux antibiotiques, la lutte contre la tuberculose, le traitement des toxicomanes… -VNA