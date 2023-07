L'Agence américaine pour le développement international finance un projet d’examen des restes, d'un financement de 7,4 millions de dollars. Photo : usaid.gov



Hanoï (VNA) - L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a visité le 25 juillet le centre de test ADN de l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies.

L’ambassadeur américain a rencontré le professeur, l'académicien Chau Van Minh, directeur de l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies et Le Cong Tien, directeur de l'Agence vietnamienne pour la recherche des personnes disparues. Il a souligné l'efficacité de la coopération entre l’académie et la Commission internationale pour les personnes disparues dans le renforcement de la capacité d'évaluer des restes pendant la guerre, dans le cadre d’un projet d’examen des restes, financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID), d'un financement de 7,4 millions de dollars.

L'ambassadeur Marc Knapper a réaffirmé l'engagement indéfectible des États-Unis à soutenir les efforts du Vietnam pour identifier les restes des soldats morts pendant la guerre, contribuant ainsi à les ramener à leur famille.

Un sémaire tenu le 24 juillet pour faire rapport sur le projet. Photo : l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies





Le projet d'examen des restes vise à aider le Vietnam à améliorer sa capacité de tests ADN ; à développer un système complet pour faire correspondre l'ADN de restes fortement décomposés avec l'ADN de membres de familles en cours de recherche de leurs proches.

Le projet fait partie de l'initiative de recherche des Vietnamiens portés disparus lancée par le gouvernement américain, répondant à plus de trois décennies d’assistance accordée par le Vietnam dans la localisation et l'identification de plus de 700 soldats américains portés disparus pendant la guerre au Vietnam. -VNA