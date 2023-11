La présidente de la Chambre des Représentants de Belgique, Éliane Tillieux (4e de droite) reçoit la délégation belgo-vietnamienne. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) - La présidente de la Chambre des Représentants de Belgique, Éliane Tillieux, a reçu le 7 novembre une délégation belgo-vietnamienne après l’adoption par cet organe d’une résolution relative à l'aide à apporter aux victimes de l'agent orange durant la guerre au Vietnam.La délégation comprenait l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, des représentant de l’Association Collectif Vietnam Dioxine et de l'Association d'amitié Belgique-Vietnam, la septuagénaire franco-vietnamienne résidant en France Tran To Nga qui a lancé un procès contre des multinationales de l’agrochimie ayant produit ou commercialisé l’agent orange, utilisé par l’armée américaine pendant la guerre au Vietnam, et le député fédéral André Flahaut qui a soumis au Parlement belge une résolution pour soutenir les victimes de l'agent orange.Mme Éliane Tillieux a déclaré se réjouir de l’adoption à l’unanimité de cette résolution, démontrant la solidarité du Parlement belge envers les victimes de l' agent orange au Vietnam et dans le monde.Les relations entre le Vietnam et la Belgique continueront de se développer non seulement via les canaux diplomatiques mais à travers les résolutions et décisions prises par les organes législatifs des deux pays qui auront un impact fort sur l'avenir du Vietnam, a-t-elle souligné.L'ambassadeur vietnamien Nguyen Van Thao a hautement apprécié le soutien et les efforts considérables du Parlement belge pour adopter la résolution, la considérant comme un acte très significatif à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Belgique.