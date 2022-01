Londres, 26 janvier (VNA) - Vietnam Airlines a effectué le 25 janvier le premier vol régulier de Londres à Hanoï après une interruption de près de deux ans causée par la pandémie de COVID-19.

Les passagers attendent avec impatience de s'enregistrer pour le vol de Vietnam Airlines à l'aéroport d'Heathrow pour rentrer au Vietnam pour le Têt. Photo : VNA



A partir du 8 février, la compagnie aérienne nationale opérera un vol par semaine tous les mardis sur la liaison Hanoï-Londres, en utilisant des gros-porteurs Boeing 787 et Airbus A350.

Le Royaume-Uni est le 9e marché international vers lequel Vietnam Airlines a repris ses vols réguliers, après les États-Unis, le Japon, la République de Corée, Singapour, la Thaïlande, le Cambodge, Taïwan (Chine) et l'Australie.

Le chef de la filiale de Vietnam Airlines au Royaume-Uni, Phan The Thang, a déclaré qu'après le feu vert du gouvernement, le transporteur a rapidement lancé des vols réguliers vers le Royaume-Uni et l'Europe pour répondre à la demande des Vietnamiens de rentrer chez eux à l'occasion du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire).

Photo : VNA

Le vol VN18 de Londres à Hanoï, qui a transité par Paris avec près de 300 passagers à bord, doit atterrir à l'aéroport international de Noi Bai le 26 janvier au matin. Le vol est inclus dans le plan de la compagnie aérienne visant à rétablir les vols internationaux à partir du 1er janvier, tel qu'approuvé par le gouvernement.

Nguyen Hoang Viet, un passager du vol, a déclaré que la politique du gouvernement sur la reprise des vols internationaux est opportune et qu'elle constitue une grande source d'encouragement pour les Vietnamiens à l'étranger qui souhaitent rentrer chez eux pour le Têt.

Nguyen The Hung, qui vit au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans, s'est dit ravi de l'approbation par le gouvernement vietnamien de la reprise des vols entre Hanoï et Londres. Des informations sur les conditions d'entrée au Vietnam sont disponibles sur le site Web www.vietnamairlines.com.- VNA