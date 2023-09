Photo: VNA



Dang Ngoc Hoa, président du conseil d'administration de Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et le groupe Boeing ont signé le 11 septembre à Hanoï un protocole d'accord sur la vente de 50 Boeing 737 MAX à fuselage étroit, d'une valeur de 10 milliards de dollars.La signature a eu lieu à l’occasion de la première visite d'État au Vietnam du président américain Joe Biden au Vietnam. Cette coopération revêt une importance particulière dans le contexte où le Vietnam et les États-Unis portent leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral.Dang Ngoc Hoa, président du conseil d'administration de Vietnam Airlines , a déclaré que sa compagnie aérienne élaborait un plan de développement de sa flotte pour la période 2025-2030, avec vision pour 2035. L'investissement dans la flotte d'avions à fuselage étroit vise à améliorer la qualité des services de Vietnam Airlines à bord des vols intérieurs et régionaux, a-t-il ajouté.

La signature du protocole d'accord entre Vietnam Airlines et Boeing, le 11 septembre à Hanoï. Photo: VNA

L'Asie du Sud-Est est l'un des marchés de l'aviation à la croissance rapide au monde, et le 737 MAX est l'avion idéal pour que Vietnam Airlines puisse répondre efficacement à cette demande régionale, selon Brad McMullen, vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing.



Vietnam Airlines doit ajouter environ 60 avions à fuselage étroit d'ici 2030, puis en accumuler environ 100 d'ici 2035. Boeing 737 Max est un avion à fuselage étroit de 150 à 230 sièges. Il est actuellement utilisé par 70 compagnies aériennes dans le monde, totalisant plus de 1.150 appareils opérationnels.



À ce jour, la flotte de Vietnam Airlines compte 100 appareils dont 65 avions à fuselage étroit, exploitant plus de 97 lignes vers 21 destinations nationales et 29 destinations internationales. -VNA