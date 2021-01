A l'aéroport de Tan Son Nhat, Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Face à la croissance de voyages à l’approche du Nouvel An lunaire 2021 et pour assurer la prévention et le contrôle du COVID-19, Vietnam Airlines recommande aux passagers de ses vols intérieurs de remplir un formulaire électronique de déclaration de l’état de santé avant le départ. Il s'agit d'une condition obligatoire.



Les passagers peuvent faire cette déclaration de l’état de santé sur le site Web du ministère de la Santé à tokhaiyte.vn ou sur l'application mobile “Vietnam Health Declaration”. Il leur est recommandé de remplir le formulaire électronique à domicile dans les 24 heures avant le départ.



Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web www.vietnamairlines.com; la page Facebook officielle de la compagnie aérienne nationale à l’adresse www.facebook.com/VietnamAirlines; contactez les guichets de Vietnam Airlines ou le centre d'appels du service clientèle: 1900 1100.-VNA