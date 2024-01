La cérémonie de signature. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) et la Société de développement de Sentosa (SDC) de Singapour ont officiellement signé le 16 janvier un mémorandum de coopération pour la période 2024-2025.

Cette coopération devrait apporter des avantages exceptionnels aux touristes et contribuer à promouvoir le développement du tourisme entre le Vietnam et Singapour.

En conséquence, les deux parties coordonneront leurs programmes visant à promouvoir la destination Sentosa de Singapour et les produits et services de Vietnam Airlines. Vietnam Airlines présentera l'image de Sentosa en tant que destination de choix pour les touristes venant à Singapour, et l'image de Vietnam Airlines sera présentée aux partenaires de la SDC.

Le directeur général adjoint de Vietnam Airlines, Dang Anh Tuan, a déclaré que cette coopération apporterait non seulement des avantages exceptionnels aux passagers voyageant entre le Vietnam et Singapour, mais promouvrait également le rôle de la compagnie aérienne nationale, contribuant à promouvoir les échanges économiques, commerciaux et culturels entre les deux pays.

La signature de ce mémorandum de coopération constitue également une base solide permettant aux deux parties de s'orienter vers une coopération plus étendue à l'avenir, a-t-il ajouté.

Vietnam Airlines exploite actuellement près de 100 liaisons vers 22 destinations nationales et 29 destinations internationales. Parmi elles, Singapour est une destination particulièrement importante pour la compagnie aérienne en Asie du Sud-Est. Vietnam Airlines propose des vols directs vers Singapour depuis Ho Chi Minh-Ville et Hanoi, avec 28 vols par semaine et une qualité de service de classe mondiale. Depuis de nombreuses années, le Vietnam est considéré comme l'un des 10 marchés clés de Singapour en termes de sources touristiques.

A cette occasion, les deux parties ont décidé de coopérer pour élaborer un programme promotionnel exclusivement destiné aux clients de Vietnam Airlines voyageant à Singapour. Ainsi, tous les clients de Vietnam Airlines pourront entrer gratuitement à l'île de Sentosa et choisir de recevoir des billets gratuits pour visiter l'une des attractions célèbres telles que la fontaine musicale Wings of Time ou le téléphérique de Singapour. De plus, les clients qui présentent leurs billets d'avion de Vietnam Airlines pour l’itinéraire du Vietnam à Singapour au guichet de Sentosa bénéficieront d'une réduction de 20% sur l'achat de billets Sentosa Fun Discover Pass. Cette offre s'applique d'ici le 31 mars 2024.

En outre, Vietnam Airlines lance un programme promotionnel permettant aux passagers d'acheter des billets aller-retour en classe d’affaires 7 jours à l'avance à compter de la date de départ avec des prix préférentiels (taxes et frais compris) à partir de seulement 11 499 000 dongs pour la ligne Ho Chi Minh-Ville - Singapour et à partir de 15 299 000 dongs pour le trajet entre Hanoï et Singapour. Cette offre est valable d'ici le 31 mars 2024 et s'applique aux vols d’ici du 15 mai 2024. -VNA