Vietjet Air et les organisations lancent le programme "Illuminer les rêves". Photo: Vietjet.



Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet a collaboré avec l'Association vietnamienne pour la protection des droits des enfants, l'Union des femmes du Vietnam et le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh pour lancer le programme "Illuminer les rêves" en faveur des enfants démunis ayant de bons résultats scolaires dans les localités septentrionales.

La 6e édition, sur le thème "Illuminer les rêves des élèves issus d'ethnies minoritaires des régions montagneuses", donnera des maisons du coeur, un millier de bourses d'études et 3.000 cadeaux à des enfants à Thai Nguyen, Lang Son, Cao Bang, Tuyen Quang et Lai Chau.



Vietjet souhaite que, tout au long de ces activités, ces dons encouragent les enfants défavorisés et cultivent leurs rêves à un avenir radieux.



Au cours des années précédentes, le programme "Illuminer les rêves" ont touché des milliers d'enfants défavorisés, fortement touchés par les catastrophes naturelles et les inondations dans la ville de Da Nang, les provinces de Thua Thien-Huê, Quang Nam, Quang Tri, Binh Dinh et Binh Phuoc.



L'édition de cette année débute dans le district montagneux de Dinh Hoa, province de Thai Nguyen.

Des activités caritatives pour la communauté deviennent une partie de la vie des cadres et fonctionnaires de Vietjet Air.

