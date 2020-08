Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - La société par actions Vietjet Aviation (code HOSE : VJC) a récemment publié son résultat commercial au deuxième trimestre 2020.

Selon l'explication de Vietjet, la propagation de la pandémie de COVID-19 a eu un impact direct sur l'industrie aérienne mondiale et constitué la cause majeure de la baisse de la demande de voyages. À cet égard, le Vietnam n’a pas fait exception.

Malgré l'application stricte de la distanciation sociale en avril afin de limiter la propagation du virus, Vietjet a réalisé plus de 300 vols de fret et a effectué 1.400 vols au cours du 2e trimestre.

À la fin du trimestre dernier, Vietjet a enregistré une perte de plus de 1,112 billion de dôngs (environ 48 millions de dollars).

Pour soutenir son flux de trésorerie, Vietjet a recherché de manière proactive des partenaires et mis en œuvre de nombreuses solutions financières, ce qui a abouti à un bénéfice consolidé après impôts de 1,063 billion de dôngs (environ 45,6 millions de dollars) au cours de la période considérée.

Ho Ngoc Yen Phuong, directrice générale adjointe de Vietjet, a affirmé que sa compagnie avait effectué en moyenne 300 vols par jour en juin grâce à une relance du marché national de l’aviation civile, ce qui avait permis d’améliorer son résultat commercial au deuxième trimestre.

Dans les prochains mois, la compagnie low-cost envisage de continuer de se concentrer sur la recherche de solutions pour faire des économies tout en optimisant ses opérations. Parallèlement, la société renforcera les négociations avec les prestataires de services pour pouvoir réduire des prix, exploiter au mieux les ressources pour améliorer les revenus.

Dès les premiers jours de la propagation de l'épidémie de COVID-19, Vietjet a rapidement exploité de nombreux vols afin de rapatrier des citoyens vietnamiens et étrangers.

La compagnie aérienne a également participé au transport de milliers de tonnes de produits de première nécessité, d'équipements médicaux, et a fait don de plus de 2,5 millions de masques médicaux pour soutenir la lutte contre le COVID-19 au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis.

Actuellement, Vietjet a achevé les préparatifs pour une réouverture de ses lignes aériennes internationales après avoir obtenu l'autorisation du gouvernement.

Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, AirlineRatings.com.

La compagnie a obtenu un certain nombre de prix prestigieux en 2019, tels que le prix "Meilleure compagnie d’aviation de l'Asie du Sud-Est 2019" de l'ASIAN-BAC. Elle a également été nommée "Transporteur low-cost de l'Asie-Pacifique de l'année" par le Centre pour l'aviation en Asie Pacifique (CAPA) et l'une des 50 meilleures sociétés cotées du Vietnam en 2019 par Forbes.

Tous ces succès obtenus ont aidé Vietjet à devenir une grande compagnie aérienne qui contribue de manière significative au développement de l'industrie aéronautique du Vietnam ainsi qu'à la reprise économique nationale et mondiale.

Pour l’heure, Vietjet exploite environ 400 vols quotidiens, transportant plus de 80 millions de passagers, avec 116 liaisons desservant le Vietnam et des destinations internationales telles que Japon, Hong Kong (Chine), Singapour, République de Corée, Taïwan (Chine), Chine, Thaïlande, Myanmar, Malaisie et Cambodge.

Sous l'impact mondial de la pandémie de COVID-19, Vietjet est l'une des rares compagnies aériennes à maintenir un fonctionnement stable avec de nombreuses solutions efficaces de gestion des ressources et à profiter du temps de distanciation sociale pour organiser des programmes de formation et de développement afin d'améliorer les compétences techniques des employés.

Grâce aux ressources d'un système de gestion robuste, à la flotte moderne de la compagnie aérienne et à des stratégies commerciales flexibles, en particulier sa forte capacité financière, Vietjet a créé une base pour la reprise et cherchera à saisir toutes opportunités de développement durable à partir de 2020. -VNA