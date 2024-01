Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Afin de satisfaire la hausse des besoins de voyage pendant la prochaine haute saison, Vietjet a acquis en location avec équipage quatre avions pour étendre sa flotte de 103 avions, offrant ainsi plus de possibilités de vol à des prix abordables sur ses lignes nationales et internationales.



Grâce au soutien de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam et d'autres autorités, Vietjet a rapidement ajouté ces quatre avions à sa flotte avant la période de pointe.



A cette occasion, les passagers bénéficieront d'avantages attrayants tels que billets internationaux à partir de 0 dông (hors taxes et frais) les mercredis, jeudis et vendredis jusqu'au 10 février 2024, ainsi qu'une offre spéciale pour la Semaine d'or (Golden Week) avec une réduction de 20% en classe affaires et SkyBoss.



Vietjet offre aux passagers la possibilité de profiter de vols pratiques et économiques durant les vacances du Têt, non seulement pour les retrouvailles familiales, mais aussi pour les voyages à travers le Vietnam et à l'étranger.



Afin d'offrir aux passagers une expérience de vol agréable pendant les vacances du Têt, Vietjet a également ajouté des bornes d'enregistrement dans les aéroports et encourage les passagers à effectuer les procédures d'enregistrement en ligne pour gagner du temps au comptoir et réduire la surcharge à l'aéroport.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol à des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.



Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA