Lors de la cérémonie de lancement des deux nouvelles routes reliant Can Tho à Taïwan et à la République de Corée de Vietjet Air. Photo: VNA Lors de la cérémonie de lancement des deux nouvelles routes reliant Can Tho à Taïwan et à la République de Corée de Vietjet Air. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air a lancé le 12 janvier deux nouvelles routes aériennes reliant la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, à Taipei (Taïwan - Chine) et à Séoul de la République de Corée.

La liaison Can Tho - Taipei propose quatre vols aller-retour par semaine à partir de 10 janvier. Le départ de Can Tho se fait à 12h40, pour une arrivée à Taipei à 17h10. Le vol retour de Taipei est à 18h10 pour un atterrissage à Can Tho à 20h55 (heure locale).

La liaison Can Tho – Séoul, qui propose trois vols aller-retour par semaine, est disponible à partir du 16 janvier. Le départ de Can Tho s’effectuera à 16h50 pour une arrivée à Séoul à 23h55 (heure locale). Le vol retour de Séoul partira à 2h30 et arrivera à Can Tho à 6h20 (heure locale).

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le directeur exécutif de Vietjet Air, Luu Duc Khanh a déclaré que la compagnie aérienne comptait actuellement 80 avions et en ajouterait 24 autres cette année. Il a transporté plus de 100 millions de passagers sur 137 routes aériennes, dont neuf en provenance / à destination du delta du Mékong.

Depuis l’inauguration de la première liaison aérienne en 2014, Vietjet Air possède le plus grand nombre de liaisons vers l'aéroport international de Can Tho parmi les transporteurs vietnamiens, avec sept vols intérieurs et deux vols internationaux, a-t-il ajouté.

Le vice-président du Comité populaire de Can Tho, Dao Anh Dung, a déclaré que ces deux nouvelles routes aériennes internationales renforceraient l'attraction des investissements et le tourisme et faciliterait le déplacement des habitants locaux.

À cette occasion, le transporteur et la banque HD Bank ont remis 100 millions de dôngs (4.300 dollars) chacun au Fonds "Pour les pauvres" de la ville de Can Tho. -VNA