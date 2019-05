Le programme artistique intitulé « Avenue du patrimoine ». Photo: VNA

Ha Nam (VNA) - Le programme artistique intitulé « Avenue du patrimoine » a eu lieu dimanche soir 12 mai au Centre culturel bouddhique de Tam Chuc, dans la province de Ha Nam (Nord), en l’honneur de la fête du Vesak 2019.

Sept troupes artistiques asiatiques originaires d'Inde, du Japon, de Chine, du Bhoutan, de Thaïlande, d'Indonésie et du Sri Lanka ont présenté des danses folkloriques de leur pays respectif, que sont des patrimoines culturels immatériels nationaux ou internationaux reconnus par l’UNESCO.

Le programme comprenait deux parties, la première sur le thème "Vietnam - Terre bouddhiste depuis des milliers d'années" et la seconde "Avenue du patrimoine". Un feu d’artifice de15 minutes a été tiré à la fin de ce spectacle grandiose.

Ayant pour thème « Approche bouddhiste à l’égard du leadership mondial et du partage de la responsabilité pour une société durable », la fête du Vesak 2019 a lieu du 10 au 14 mai au pagode Tam Chuc, dans la province de Ha Nam, avec la participation de plus de 1.650 délégués de 112 pays et territoires et plus de 20.000 bouddhistes, fidèles et habitants.-VNA