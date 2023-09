Hanoi (VNA) – La région du Nam Bô oriental (Sud) occupe une position stratégique particulièrement importante dans l’économie, la politique, la société, la défense et la sécurité du pays. En mettant en œuvre l'objectif d'en faire une région de développement dynamique avec un taux de croissance élevé et le moteur de la croissance du pays, la question du développement du marché du travail et de l'emploi revêt une grande importance.

Des ouvriers travaillent à l'usine Bowker Vietnam Garment Co., Ltd. dans le parc industriel Dong An 1, ville de Thuan An, province de Binh Duong. Photo VNA

Les besoins en ressources humaines sont liés à la tendance de développement des secteurs économiques clés



Abordant les tendances du marché du travail vietnamien, notamment dans le Nam Bô oriental, M. Tran Anh Tuan, vice-président de l'Association de la formation professionnelle de Hô Chi Minh-Ville, a estimé que le marché du travail vietnamien dans les années à venir s’oriente vers quatre principales tendances de développement: l'augmentation du nombre de travailleurs sur les plateformes technologiques, la transition de carrière associée aux soft skills, la vulnérabilité des simples travailleurs et la tendance croissante à « créer son propre emploi ».

L’investissement dans les machines, l’automatisation de la production et l’application de la technologie numérique deviendront progressivement populaires, modifiant ainsi les formes d’emplois. Selon les statistiques du Vietnam, 68 % des emplois nécessitent actuellement des connaissances et compétences numériques de base, tandis qu'un cinquième nécessitent des compétences numériques pointues.

Photo : VNA



Présentant ses prévisions d'un point de vue d'expert, Tran Anh Tuan a déclaré que ces dernières années, le marché du travail vietnamien, y compris dans la région économique clé du Sud et Hô Chi Minh-Ville, a toujours affiché une croissance.



Les besoins en ressources humaines de Hô Chi Minh-Ville d'ici 2025-2030 sont déterminés en association avec la tendance de développement des secteurs économiques clés, la transformation numérique et les industries à contenu scientifique et technologique et selon le sens de développement du commerce des services.



Stratégie de développement durable



Le gouvernement a publié la Résolution n°06/NQ-CP du 10 janvier 2023 relative au développement du marché du travail flexible, moderne, efficace, durable et intégrée pour une reprise socio-économique rapide.



À Hô Chi Minh-Ville, selon le Dr Truong Minh Huy Vu, directeur adjoint de l'Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville, il est important de développer un projet de développement stratégique avec des solutions d'accompagnement, avec un marché du travail global en vue d’améliorer le bien-être des travailleurs.



En outre, la ville doit disposer de politiques de soutien à l'investissement et à la formation pour améliorer la qualité du système reliant l'offre et la demande de main-d'œuvre, en particulier les transactions d'emploi en ligne et les centres d'introduction aux emplois, créant des liens efficaces entre entreprises et travailleurs. Parallèlement, la ville soutient la création d'une base de données des besoins en matière d'emploi et de recrutement, numérisée et interconnectée , accessible aux entreprises et travailleurs.



Selon les autorités du Comité populaire provincial de Dong Nai, pour contribuer au développement d'un marché du travail flexible, moderne, efficace, durable et intégré, la province continuera d'investir dans l'amélioration de la capacité du système de formation et des établissements d'enseignement professionnel, notamment pour former des ressources humaines de qualité.



Les autorités devraient renforcer les liens et l'échange d'informations entre entreprises, en particulier celles d'IDE et les établissements de formation, afin d'améliorer la qualité et l'envergure de la formation. Dong Nai espère que d'ici 2025, le taux de travailleurs formés et titulaires de diplômes et de certificats atteindra 30 %. - VNA