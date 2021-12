Hanoï, 2 décembre (VNA) - Le Vietnam souhaite coopérer avec tous les pays de la région pour un développement durable dans les mers d'Asie de l'Est, a déclaré le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Lê Minh Ngân lors d'un forum ministériel virtuel dans le cadre du 7e Congrès des mers d'Asie de l'Est, le 2 décembre.

Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Lê Minh Ngân. Photo : VNA

Avec l'aide d'organisations internationales, en particulier le Partenariat pour la gestion de l'environnement pour les mers d'Asie de l'Est (PEMSEA), le Vietnam a réalisé avec succès la Stratégie de développement durable pour les mers d'Asie de l'Est (SDS-SEA) par des actions spécifiques telles que la gestion des zones côtières dans les localités côtières, et la promulgation et la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières à l'horizon 2020, avec une vision à l'horizon 2030.

Le Vietnam a également promulgué la Loi sur les Ressources naturelle et l'environnement marine et insulaire et a fait des rapports pertinents vers une économie bleue, selon le responsable.

Le vice-ministre Lê Minh Ngân a affirmé les engagements du Vietnam à soutenir et à accélérer davantage la mise en œuvre de la stratégie de développement durable pour les mers d'Asie de l'Est dans le pays.

Le vice-ministre et d'autres chefs de délégation des pays membres de la PEMSEA ont signé une Déclaration ministérielle.

Avec la signature de la Déclaration ministérielle, les pays membres de PEMSEA ont appelé les pays de la région à agir pour mieux reconstruire la résilience face à l'impact de la pandémie mondiale grâce à des partenariats renforcés vers une gouvernance des océans responsable et forte fondée sur les principes du développement durable, de l'économie verte...

Sur le thème ‘’Vers le Programme de développement verte : Écosystèmes océaniques sains et prospérité commune durable dans les mers d'Asie de l'Est, le Congrès des mers d'Asie de l'Est dans le cadre du PEMSEA qui a eu lieu les 1er et 2 décembre au Cambodge.- VNA