Des visiteurs lors de l'exposition. Photo : VNA

Paris (VNA) - Une exposition de peintures vietnamiennes sur matériaux traditionnels, placée sous le thème « Peinture vietnamienne en matières traditionnelles », vient de s'ouvrir le 12 juillet au Centre culturel du Vietnam à Paris en France. C'est l'une des activités marquant le 50e anniversaire de la coopération diplomatique entre la France et le Vietnam et le 10e du partenariat stratégique franco-vietnamien, organisée par ledit Centre en collaboration avec l'Association Aurore Lumière et le Club des Amoureux de la mer du Vietnam en France.Avec le désir de faire découvrir au public les angles vifs et colorés de la vie quotidienne et des croyances religieuses en France et au Vietnam, les peintres Nguyen Van Ho, Tran Dinh Binh, Do Van Ly, Nguyen Duy Dat, Nguyen Hoang Huy et Pham Quang Trung ont apporté à l'exposition près de 50 œuvres réalisées à partir de matériaux traditionnels tels que papier dó, soie, bois et, surtout, laque. Tous sont d'anciens élèves d'universités des Beaux-Arts de France et du Vietnam.Selon Nghiem Xuan Dong, directeur du Centre culturel du Vietnam en France, le but de cette exposition est de promouvoir la culture vietnamienne en France.L'exposition se tient jusqu'au 19 juillet. -VNA