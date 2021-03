Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - L'Administration maritime du Vietnam a proposé au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI) d'étudier et de mener des discussions pour publier un règlement selon lequel les gens de mer (quelle que soit leur nationalité) sont prioritaires pour les vaccins contre le COVID-19.



Dans une lettre envoyée au secrétaire général de l’OMI, Kitack Lim, le directeur de l’Administration maritime du Vietnam, Nguyen Xuan Sang, a souligné que les gens de mer et le personnel maritime étaient des membres clés du personnel fournissant des services essentiels.



Nguyen Xuan Sang, également secrétaire général adjoint du Secrétariat du Vietnam pour l’OMI, a insisté sur la nécessité d’assurer la sécurité absolue des gens de mer et du personnel maritime face aux évolutions complexes du COVID-19, afin de maintenir la continuité des chaînes d'approvisionnement mondiales.



En accord avec la proposition ci-dessus, le secrétaire général de l'OMI a eu une réponse. Il a suggéré à Nguyen Xuan Sang de présenter cette idée pour des discussions à la 103e réunion du Comité de la sécurité maritime de l'OMI, prévue le 5 mai prochain.



Kitack Lim a affirmé que l’OMI travaillait avec des organes onusiens pour exhorter les gouvernements à donner la priorité aux gens de mer de leurs pays dans le programme de vaccination contre le COVID-19 afin de faciliter les mouvements transfrontaliers en toute sécurité ...-VNA