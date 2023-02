Hanoi (VNA) – L’Université nationale du Vietnam (VNU) de Hanoi a grimpé de 97 places pour se classer 661e dans le dernier classement Webometrics des universités mondiales en 2023, qui a été annoncé mercredi 1er février par le Cybermetrics Lab, une division du Conseil supérieur de la recherche scientifique d’Espagne.

L’Université nationale du Vietnam (VNU) de Hanoi. Photo: vnu.edu.vn

L’université reste également le n°1 parmi les 10 meilleurs établissements vietnamiens nommés dans la liste.



D’autres établissements comprennent l’Université Tôn Duc Thang, l’Université Duy Tân, l’Université Nguyên Tât Thành, l’Université des sciences et technologies de Hanoi, l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville, l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, l’Université industrielle de Hô Chi Minh-Ville, l’Université de Dà Nang et l’Université de Cân Tho.



Depuis 2004, le classement Webometrics est publié deux fois par an, couvrant plus de 31.000 établissements d’enseignement supérieur dans le monde.

Il s’agit d’un tableau de classement pour évaluer la capacité et l’impact de la digitalisation, les ressources académiques des établissements d’enseignement supérieur sur la base d’indicateurs de volume du contenu du site Web (présence), l’étendue du système de site Web et l’impact de l’information en ligne (impact/visibilité), l’ouverture sur les universités ressources sur Google Scholar (ouverture), et index de citations scientifiques sur le système de base de données Scopus (excellence) d’un établissement d’enseignement supérieur. – VNA