Hanoi, 3 juillet (VNA) - Une troupe artistique de la Colombie se produira le 2 juillet au Théâtre TuôiTre (Jeunesse) à Hanoi, à l’occasion du 40e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Colombie.

L’artisteSamari. Photo : http://baovanhoa.vn/

Cet événement sera organisé par le Centre d’organisation des représentations et des événements artistiques de l’Opéra de Hanoi, en collaboration avec l’ambassade de Colombie au Vietnam.Ce spectacle interprété par l’artisteSamari et trois autres artistes présentera des chansons glorifiant le pays et les gens colombiensL’artiste Samari est à la fois chanteuse et compositeuse représentant la culture folklorique de la région caraïbe. Ses œuvres expriment un mélange du rythme et du son typique du tambour, da la flûte et d’autres rythmes de la région tropicale en harmonie avec de nouveaux instruments de musiques, créant un nouveau souffle moderne de ses œuvres.Son talent artistique a été révélé quand elle était très jeune. Sa passion pour la représentation et la composition l’a aidé à participer à de nombreux événements de musique et à de grandes fêtes de musique. Elle est également membre du groupe de musique folklorique de la région caraïbe. -NDEL/VNA