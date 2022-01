Cérémonie de remise d'une salle d'informatique moderne au lycée Lien Chau dans le district de Thanh Oai, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée, le 20 janvier, l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, en collaboration avec l'organisation sud-coréenne Global Civic Sharing (GCS) au Vietnam, a remis une salle d'informatique moderne au collège Lien Chau dans le district de Thanh Oai, à Hanoï.



Ce don fait partie d’un projet d’assistance de la société Seoul Korea Guarantee Insurance par l’intermédiaire de l’organisation GCS Korea au Vietnam en vue d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves vietnamiens.



La salle de classe, d’une valeur totale de 550 millions de dôngs (23.000 dollars), comprend 35 ordinateurs, des imprimantes, la connexion Internet, des tables et des chaises.



Choi Eui Gyo, représentant en chef de GCS Korea au Vietnam, a déclaré qu’un certain nombre de petites et moyennes entreprises en République de Corée souhaitaient aider le peuple vietnamien. Il a hautement apprécié les activités de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, qui s’efforce toujours de mobiliser de l'aide non gouvernementale à travers le projet d’assistance Dream Class visant à construire des salles de classe d'informatique dans des écoles défavorisées au Vietnam.



En 2022, par l'intermédiaire de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, l'organisation sud-coréenne GCS au Vietnam fera don de deux salles de classe informatique et de deux bibliothèques d'une valeur totale de 1,8 milliard de dôngs à certaines écoles du district de My Duc et du chef-lieu de Son Tay. -VNA