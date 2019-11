Cérémonie d'ouverture de la Semaine. Photo: VNA Cérémonie d'ouverture de la Semaine. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Une semaine de produits vietnamiens a débuté le 7 novembre au centre commercial Big C Rajdamri Supercenter à Bangkok, en Thaïlande, avec la participation de 35 entreprises vietnamiennes et thaïlandaises actives dans les secteurs de la transformation, des textiles et vêtements, des ustensiles ménagers et de l'alimentation.

Cet événement de quatre jours est organisé conjointement par le Service de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville et le groupe de distribution thaïlandais BJC.

Il s’agit de l’une des activités de promotion du commerce de la mégapole du Sud visant à aider les entreprises vietnamiennes à présenter leurs produits et leurs marques aux Thaïlandais, à rechercher des partenaires et à élargir leurs marchés.

Photo: VNA Photo: VNA

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Nguyen Hai Bang, a déclaré que cet événement permettrait aux entreprises vietnamiennes de promouvoir leurs produits en Thaïlande, et aux consommateurs thaïlandais de faire l'expérience de produits de haute qualité fabriqués au Vietnam.

Il a affirmé que l'ambassade était disposée à aider les entreprises des deux pays à promouvoir le commerce et l'investissement et à établir des partenariats.

C'est la deuxième fois qu'un événement de promotion des produits vietnamiens a lieu à Bangkok cette année. Auparavant, la Semaine des marchandises vietnamiennes en Thaïlande 2019, placée sur le thème « Goût du Vietnam », s’était déroulée dans le complexe commercial Central World du 18 au 22 septembre, avec la participation de près de 50 entreprises vietnamiennes. -VNA