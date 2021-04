Nguyên Thi Hôi , ancienne ambassadrice du Vietnam au Canada, et vice-présidente de l’Association d’amitié Vietnam - Canada, prend la parole lors de l’événement.

Hanoï (VNA) - Le lycée Luong Van Can, en collaboration avec l’Association d’amitié Vietnam - Canada, a organisé le 10 avril à Hanoï une journée de partage d’informations sur les études au Canada.

De nombreux d’élèves du lycée Luong Van Can ont attendu avec impatience cette séance de partage d’informations concernant les études au Canada. "Je souhaite avoir l’occasion de faire mes études universitaires dans ce pays. À ma connaissance, le Canada est un pays développé ayant une éducation de haute qualité. De plus, ce pays applique des politiques favorables aux étudiants étrangers. J’espère qu’à l’issue de cette séance, j’aurai des informations pratiques et utiles", révèle une jeune qui est maintenant en classe de seconde.



Pour Nguyên Nhât Thanh, père d’un élève en classe de première, cette séance est une bonne occasion pour les jeunes vietnamiens de se renseigner sur l’un des systèmes d'éducation les plus réputés du monde. "Ma nièce fait maintenant ses études dans un établissement universitaire public à Nouveau-Bruswich, une province à l'Est du Canada. Elle m’a dit qu’il s’agissait d’un endroit paisible où le coût de la vie et les frais de scolarité étaient peu chers. J’espère que j’obtiendrai des informations pratiques afin de prévoir le budget nécessaire pour les études de ma cadette".

En prenant la parole à cette occasion, Nguyên Thi Hôi, ancienne ambassadrice du Vietnam au Canada, vice-présidente permanente de l'Association d'amitié Vietnam - Canada, a déclaré que cette dernière a été créée pour mener des activités visant à renforcer la coopération ainsi qu’à développer des relations amicales entre les deux peuples. "L'éducation est un secteur important et les deux pays disposent de forts potentiels", affirme-t-elle. Et d’ajouter que "le Canada est une destination très encourageante, nous espérons que des informations utiles dans cette séance inciteront les jeunes vietnamiens à avoir plus de détermination à venir au pays des feuilles d'érable", a souligné Mme Hôi.

Canada, pays d’accueil pour plus de 20.000 étudiants vietnamiens

Le Canada consacre plus d'argent par habitant à l'éducation que tout autre pays du G7. En 2018, il a accueilli pour la première fois plus de 720.000 étudiants du monde entier. Ce pays a été en 2019 l’une des destinations de prédilection pour les étudiants étrangers, avec notamment environ 20.000 étudiants vietnamiens. Ce chiffre montre que les étudiants et les parents vietnamiens reconnaissent le Canada comme l'une des destinations d'études les plus sûres, les plus accueillantes et multiculturelles au monde.



À cette occasion, Nguyên Tâm Anh, venant de l’ambassade du Canada au Vietnam, a présenté le système éducatif canadien. Actuellement, le Canada se dote d’un système éducatif impressionnant avec 26 écoles dans le top des universités de premier rang (selon le classement de QS World University Ranking 2020). De plus, le Canada est continuellement classé dans les meilleurs pays au monde en termes de qualité de vie.

Nguyên Tâm Anh , venant de l’ambassade du Canada au Vietnam, présente le système éducatif canadien.

Le coût de la vie des étudiants canadiens est généralement moins élevé que dans d'autres pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Les frais de scolarité dans les écoles au Canada sont également abordables pour un diplôme international valide. En moyenne, ils varient entre 250 millions de dôngs et 500 millions de dôngs pour un programme collégial ou universitaire. De plus, les étudiants vietnamiens peuvent chercher à obtenir une bourse d'études canadiennes pour réduire leur fardeau financier.



Lors de l’événement, les intervenants ont également parlé des formalités d’enregistrement des formations dans différents cursus, des politiques canadiennes concernant le secteur de l’éducation, des possibilités d'emploi après l'obtention du diplôme, des séjours à long terme dans cette nation.



Des anciens étudiants vietnamiens au Canada ont également partagé leurs expériences sur la vie et les études. Le Docteur Dang Dinh Long, recteur du lycée Luong Van Can, qui a passé plus de 10 ans au Canada dans le cadre de ses études, a exprimé l'espoir qu'après le séminaire, de nombreux élèves trouveront des choses intéressantes sur le pays, les gens et l'éducation, "puis choisiront cet endroit comme destination pour poursuivre les études supérieures". -CVN/VNA