Une nouvelle vague de froid frappe le Nord. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Une nouvelle vague de froid a frappé le Nord et le Centre méridional, selon le Centre de de prévision hydrométéorologique.

Du 6 au 9 avril, les températures les plus basses dans le Nord-Est oscilleront entre 13-21°C, voire au-dessous de 17°C en montagne. Les 8 et 9 avril, il y aura des pluies et des orages dans le Nord.



Du 7 au 9 avril, les provinces de Thanh Hoa à Thua Thien-Hue connaîtront des averses éparses, des orages, des pluies modérées ou fortes avec possibilité de tornades, d'éclairs, de grêle et de vents violents.



Le 7 avril, le Nord-Ouest et le Nord-Est connaîtront des averses éparses, des orages avec possibilité de tornades, d'éclairs, de grêle et de vents violents. Les températures les plus basses varieront entre 18-22°C et les plus hautes, entre 24-29°C, voire au-dessus de 30°C dans quelques localités du Nord-Ouest.



Dans la capitale Hanoï, il y a du soleil dans la journée mais des pluies sont attendues dans le soir ou la nuit. Les températures les plus basses oscilleront entre 19-21°C et les plus hautes, entre 24-27°C.

Dans les Hauts Plateaux du Centre et le Sud, il y a du soleil dans la journée mais des pluies sont attendues en soirée ou dans la nuit avec possibilité de tornades, d'éclairs, de grêle et de vents violents.



Les températures les plus basses oscilleront entre 20-23°C dans les Hauts Plateaux du Centre et les plus hautes, entre 31-34°C, voire au-dessus de 35°C dans quelques localités. Au Sud, les températures les plus basses varieront entre 24-27°C et les plus hautes entre 33-36°C, voire au-dessus de 36°C dans quelques localités. -VNA



Vũ Bích Ngọc source