Cà Mau (VNA) – La deuxième mission du Commandement de la région navale 2 est allée formuler ses vœux du Têt du Tigre 2022 aux officiers et soldats en service sur les plates-formes DK1/10 sur le banc de Cà Mau dans les eaux méridionales.

Le commandant adjoint du Commandement de la région navale 2, le colonel Dinh Van Thang (2e à partir de la droite) remet des cadeaux aux officiers et soldats en mission sur les plates-formes DK1/10 sur le banc de Cà Mau à l’occasion Têt du Tigre 2022. Photo : VNA

Après un voyage du 8 au 19 janvier, parfois sur une mer houleuse, les membres de la deuxième mission se sont rendus sur les plates-formes DK1/15 (banc de Phúc Nguyên), DK1/11, DK1/12, DK1/14 (banc de Tu Chinh) et DK1/10, le navire 637 (banc de Cà Mau).

Le commandant adjoint du Commandement de la région navale 2 et chef de la mission, le colonel Dinh Van Thang a, au nom du Comité du Parti du Commandement de la région navale 2, formulé ses meilleurs vœux et remis des cadeaux aux officiers et soldats en poste.

Opérant de manière indépendante, avec de nombreuses difficultés et privations, y compris celles liées à l’épidémie de Covid-19, les officiers et soldats remplit toujours la tâche de protection de la souveraineté nationale sur les eaux territoriales, s’est-il félicité.

Des soldats en service sur les plates-formes DK1/10. Photo : VNA

En 2021, des officiers et soldats des plates-formes DK1 ont porté secours et aidé de nombreux pêcheurs en détresse alors qu’ils pêchaient en mer. Cette aide opportune a renforcé la confiance du peuple dans la Marine qui constitue un appui solide pour les pêcheurs attachés à la mer et affirmant la souveraineté de la Patrie, a-t-il indiqué.

La deuxième mission devrait poursuivre son voyage au district de Côn Dao, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu pour formuler les vœux pour l’année qui s’annonce. – VNA