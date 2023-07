Hanoi (VNA) – La membre du Politburo et présidente du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-Japon, Truong Thi Mai, a reçu lundi 10 juillet à Hanoi le membre de la Chambre des représentants du Japon et présidente du Conseil de recherche sur les politiques du Parti libéral démocrate (LDP), Hagiuda Koichi.

La membre du Politburo et présidente du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-Japon, Truong Thi Mai et le membre de la Chambre des représentants du Japon et présidente du Conseil de recherche sur les politiques du Parti libéral démocrate, Hagiuda Koichi. Photo : VNA

Appréciant hautement le développement positif des relations Vietnam-Japon, y compris la relation entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le LDP, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la croissance future des relations Vietnam-Japon et le renforcement des engagements entre les jeunes dirigeants et parlementaires vietnamiens et japonais ainsi que des échanges entre les localités et entre les peuples.

Truong Thi Mai, qui est également secrétaire du Comité central du PCV et présidente de la Commission d’organisation du Comité central du PCV, a affirmé que le Vietnam attache de l’importance à ses liens avec le Japon et apprécie hautement la coopération et les investissements du Japon avec le Vietnam.



Elle a recommandé au Japon de renforcer davantage la base des liens PCV-LDP dans les relations Vietnam-Japon, d’accroître les échanges et les réunions de haut niveau et de promouvoir la coopération pratique dans tous les domaines.

La dirigeante a également proposé au Japon de continuer à fournir de l’APD de nouvelle génération en fonction des besoins de développement du Vietnam, de se coordonner avec le Vietnam lors de forums multilatéraux et de soutenir le Vietnam dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération en Mer Orientale conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Pour sa part, Hagiuda Koichi a affirmé que le Japon attache une grande importance à la position du Vietnam dans sa politique régionale et souhaite coopérer avec le Vietnam dans l’organisation d’activités pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations et mettre en œuvre le contenu convenu entre le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et le président du LDP et le Premier ministre japonais Fumio Kishida lors de leurs entretiens en ligne en février.

Hagiuda Koichi a exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération entre les deux parties, de coordonner avec le Vietnam la formation des ressources humaines et de mettre en œuvre efficacement le projet d’université Vietnam-Japon.

Appréciant hautement les contributions de la communauté vietnamienne au Japon au développement économique et social du pays hôte, il a déclaré qu’à l’avenir, le Japon élargira son accueil de travailleurs vietnamiens qualifiés.

Le même jour, Hagiuda Koichi s’est entretenu avec le président de la Commission des affaires étrangères du Comité central du PCV Lê Hoài Trung et a travaillé avec le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên. – VNA