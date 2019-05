Mme Helene An. Source: Los Angeles Times

Hanoi (VNA) - Mme Helene An, propriétaire d’une célèbre chaîne de restaurants en Californie (États-Unis), sera honorée pour son succès remarquable dans le domaine culinaire.



Selon le Los Angeles Times, l’institut Smithsonian remettra le prix de "Pionnier" dans l’art culinaire à Mme An et à sa famille lors d’un événement prévu le 18 mai.



La chef, âgée de 75 ans, est décrite comme "la mère d'un style culinaire combiné" et fut l'une des premières à introduire la cuisine vietnamienne aux États-Unis, "changeant les goûts américains pour toujours".



L’ingéniosité dans les variations de saveurs vietnamiennes et sa compétence de gestion ont permis à Mme An d’être bien connue. Elle a ouvert en 1975 son premier restaurant, qui ne comptait alors que 10 sièges. Actuellement, elle et ses enfants gèrent de nombreux restaurants connus à Los Angeles, et se préparent à en ouvrir un autre en mai. -CPV/VNA