Hanoï (VNA) – Environ 50 peintures réalisées par une vingtaine de jeunes artistes et des enfants de la commune insulaire de Long Son, ville de Vung Tau, province de Ba Ria – Vung Tau (Sud), et de la commune de Bat Dai Son, district de Quan Ba, province de Ha Giang (Nord), sont présentées au public dans le cadre d’une exposition ouverte le 8 octobre à Hanoï.

Des enfants défavoriés du projet caritatif "Etoiles de la montagne". Photo: hanoigrapevine.com



Cette exposition marque le 6e anniversaire du projet caritatif « Etoiles de la montage » (Mountain Star Charity – MSC) qui apporte la peinture aux enfants vivant dans les régions défavorisées.

Initié en 2014 par le Taïwanais Kuo Yen Wei, le peintre vietnamien Nguyên Truong Linh et un groupe de peintres contemporains vietnamiens, ce projet contribue à répandre l'amour de la peinture et à apporter de la joie aux enfants défavorisés dans les régions reculées, a déclaré Luong Xuân Doan, vice-président permanent de l’Association des beaux-arts du Vietnam, lors du vernissage de cette exposition.

Le projet apporte les couleurs de l'avenir et donne de l'espoir à plus de 1.000 enfants vivant dans les régions défavorisées du Nord, du Sud et des Hauts Plateaux du Centre. Avec des programmes d’enseignement du dessin, le projet est toujours aimé et chéri par les enfants tout au long de son parcours de 6 ans. –VNA