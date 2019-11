Hanoï (VNA) – Une exposition des œuvres de beaux-arts des artistes représentatifs de l’Asie aura lieu du 5 au 25 novembre au centre des arts contemporains Vincom à Hanoï, selon le Département des beaux-arts, de la photographie et de l’exposition (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme).

Parmi 27 artistes venus de 13 pays et territoires asiatiques avec 81 œuvres exposées, il y a huit Vietnamiens que sont Dang Xuan Hoa, Tran Luu Hau, Le Quang Ha, Do Hoang Tuong, Ta Quang Bao, Le Lang Luong, Khong Do Tuyen et Tran Van An. Ces derniers présenteront au public des œuvres de l’installation, de la sculpture et de la peinture.

Selon Vi Kien Thanh, chef du Département des beaux-arts, de la photographie et de l’exposition, c’est la première fois que le Vietnam invite des artistes, peintres, sculpteurs représentatifs de l’Asie à venir à Hanoï pour rencontrer, échanger et présenter leurs œuvres au public vietnamien.

C’est aussi une excellente opportunité pour les amateurs des arts du Vietnam à témoigner de leurs propres yeux à Hanoï des œuvres de beaux-arts, de sculpture réalisées par des artistes exemplaires de l’Asie avec leur style artistique varié et originale.

Cette expo contribue à élargir les échanges culturels et la coopération internationale dans le domaine de beaux-arts en Asie.-VNA