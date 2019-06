Photo : Internet

Hanoï (VNA) - Le groupe japonais Marubeni a annoncé son intention d'investir 12,7 milliards de yens (117,76 millions de dollars) pour la construction d'une usine de traitement de café instantané dans un parc industriel de la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

Ce sera la deuxième usine de transformation du café du groupe japonais, outre une autre implantée au Brésil.

La construction de l'usine devrait débuter en 2020 avec une capacité initiale de 16.000 tonnes de produits par an. Marubeni a indiqué qu'il doublerait la capacité de son usine après la mise en service.

Selon le quotidien économique japonais Nikkei, la demande de café en Asie du Sud-Est et en Chine a augmenté de plus de 5%, parallèlement à la montée de la classe moyenne.

En établissant une usine de transformation au Vietnam - le deuxième plus grand exportateur et producteur de café du monde après le Brésil - Marubeni espère avoir un approvisionnement stable pour la production et l’exportation de café sur les marchés de l’Asie du Sud-Est et chinois. -VNA