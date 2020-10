Classe d’arts martiaux au lycée Ngô Gia Tu.

Photo : Pham Huu/CVN

Hanoï (VNA) - Depuis trois ans, le lycée Ngô Gia Tu à Hô Chi Minh-Ville propose aux élèves de nombreux sports en activités extrascolaires les mercredis et jeudis après-midi. Une façon de contribuer à l’animation de la vie lycéenne et à la réussite des élèves.



Une raquette de ping-pong à la main, Trinh Lâp Y Thu, une élève de la classe 11B2, vient de terminer sa séance d’entraînement dans l’enceinte du lycée Ngô Gia Tu de Hô Chi Minh-Ville. Des gouttes de sueur perlent sur son front. Y Thu s’est inscrite au cours de tennis de table il y a deux jours à peine. Elle s’est décidée pour cette discipline après avoir testé plusieurs autres sports après les cours.



"Je suis ravie de voir le ping-pong parmi les options sportives de mon lycée. La programmation variée permet aux élèves de pratiquer le sport qui les intéresse", se réjouit-elle.



Le sport préféré de Nguyên Thành Trung de la classe 12A7 est le football. Alors que beaucoup de lycées à Hô Chi Minh-Ville n’ont pas de terrain de foot à eux, les élèves devant louer les terrains de sport implantés près de leur établissement, Thành Trung et ses camarades bénéficient de cours gratuits dans l’enceinte de son lycée depuis trois ans.



En effet, l’éducation physique et sportive occupe une place importante dans les activités scolaires du lycée Ngô Gia Tu. Tous les mercredis et jeudis après-midi, plus de 1.500 élèves participent aux activités sportives.



Bienfaits du sport



Selon Luong Kim Son, enseignant d’éducation physique et sportive du lycée Ngô Gia Tu, le sport à l’école permet aux élèves d’apprendre à mieux se connaître eux-mêmes et à rencontrer les autres. Il installe un contexte favorable à l’apprentissage de la responsabilité et de l’autonomie en permettant aux élèves de mettre en pratique des valeurs morales et sociales fondamentales comme le respect des règles collectives ou de soi-même et d’autrui.



"Dans notre lycée, le volley-ball rencontre un succès grandissant auprès des jeunes", partage-t-il. Dans les premiers temps, seuls 40 élèves participaient au cours. Maintenant, chaque session en accueille environ 70. "Nous nous efforçons d’organiser régulièrement des matchs et tournois. Cela permet également de découvrir de nouveaux talents qui sont ensuite orientés vers les clubs du 8e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville pour participer à des compétitions sportives locales", explique Luong Kim Son.



"Nous avons aussi invité des entraîneurs professionnels pour prendre en charge les entraînements", insiste Hà Thành An, proviseur du lycée Ngô Gia Tu. Ceux-ci, grâce à leur grande expérience, créent une atmosphère ludique qui motive les élèves.



Selon M. An, introduire le sport à l’école, c’est avant tout créer un nouveau terrain de jeu pour les élèves qui égaye les heures officielles d’études. De plus, le lycée s’est fixé pour objectif que chaque élève pratique un sport et de révéler les jeunes talents pour qu’ils participent à des compétitions plus professionnelles.



"L’année dernière, quelques élèves du lycée Ngô Gia Tu ont été invités à rejoindre le club de basket-ball junior de la ville pour participer au tournoi national. Et ils ont remporté le titre de champion ! Beaucoup d’autres ont été admis à l’Université de l’éducation physique et des sports. Cela fait trois ans que nous déployons ce modèle d’enseignement des disciplines sportives et nous constatons que les liens entre les élèves sont de plus en plus forts.

Le sport les aide également à évacuer le stress", conclut M. An. - CVN/VNA