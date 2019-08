Vilayvong Boutdakham, président de la Commission du plan, de l’audit et des finances publiques de l’Assemblée nationale du Laos et le vice-président de l’Assemblée nationale, Phung Quôc Hiên (droite). Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN), Phung Quôc Hiên, a reçu ce jeudi 1er août à Hanoi une délégation parlementaire laotienne, conduite par Vilayvong Boutdakham, président de la Commission du plan, de l’audit et des finances publiques de l’AN du Laos, en tournée au Vietnam du 27 juillet au 3 août.

Phung Quôc Hiên a félicité le Laos pour ses réalisations obtenues ces derniers temps et a estimé que, sous la direction du Parti populaire révolutionnaire du Laos, le peuple laotien obtiendrait des résultats plus importants dans la mise en œuvre des objectifs définis lors du 10e Congrès du Parti et du 8e Plan quinquennal de développement socioéconomique pour 2016-2020.

Il a informé les invités laotiens des réalisations remarquables du Vietnam ces dernières années, notamment de la croissance économique de 7,08% enregistrée l’année dernière, un record depuis 2008, et de la croissance de 6,76% du PIB au premier semestre de cette année.

L'AN du Vietnam est en train de préparer le contenu de sa huitième session, a-t-il précisé, ajoutant que cet organe législatif se concentrerait sur le perfectionnement du système judiciaire, le renforcement de la supervision et la prise de décisions importantes.

De son côté, Vilayvong Boutdakham a déclaré que la visite visait à concrétiser les accords de coopération entre les deux AN.

Les deux parties ont partagé leurs expériences en matière d'élaboration de politiques de recouvrement du budget et d'amélioration du système juridique concernant les finances, la fiscalité et l'assurance.

Il a souhaité que les deux parties continuent à coopérer efficacement pour contribuer au resserrement des liens parlementaires bilatéraux. –VNA