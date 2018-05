Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président du Conseil de recherche politique du PLD, Fumio Kishida. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu vendredi à Hanoï Fumio Kishida, président du Conseil de recherche politique du Parti libéral-démocrate du Japon (PLD), en visite de travail au Vietnam les 4 et 5 mai.



A cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a remercié Fumio Kishida pour ses contributions actives au développement des relations bilatérales. Il a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à son partenariat stratégique approfondi avec le Japon et le considérait comme un partenaire de premier rang dans le long terme.



Le Premier ministre a appelé à renforcer la confiance politique mutuelle à travers l’échange de délégations de haut niveau, à approfondir les liens entre le PLD et le Parti communiste du Vietnam (PCV) ainsi qu’entre les organes législatifs des deux pays. Il a également insisté sur la nécessité de coopérer étroitement pour célébrer cette année le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, et d’intensifier les échanges entre les Vietnamiens et les Japonais.



Après avoir remercié le Japon pour ses aides publiques au développement (APD), Nguyen Xuan Phuc a affirmé que son pays poursuivait les efforts afin de tenir ses engagements et souhaitait continuer de bénéficier des aides japonaises dans la construction des infrastructures importantes, dans la formation de ressources humaines et l’adaptation au changement climatique.



Le dirigeant vietnamien a ensuite souhaité que le Japon continue d’être un grand investisseur au Vietnam et augmente ses investissements dans les industries auxiliaires, l’industrie manufacturière, l’agriculture high-tech…



Fumio Kishida s’est réjoui du fait que le Japon était devenu de nouveau le premier investisseur étranger au Vietnam, avec plus de 1.700 sociétés japonaises présentes dans le pays. Appréciant la croissance élevée de 6,81% du Vietnam en 2017, il a souligné que le Japon souhaitait contribuer au développement des infrastructures vietnamiennes, notamment à travers les projets ferroviaires à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Il a souhaité voir le Japon et le Vietnam renforcer leur coopération dans les affaires régionales et internationales.



Le même jour, Fumio Kishida a été reçu par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.



Fumio Kishida a apprécié la coopération étroite du Vietnam pour favoriser les négociations et la signature de l’Accord global et progressiste de Partenariat trans-Pacifique (CPTPP). Il a souhaité voir les deux pays accélérer les formalités nécessaires pour une entrée en vigueur rapide de cet accord.



De son côté, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam, en tant que coordinateur des relations ASEAN (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est)-Japon, travaillerait étroitement avec le Japon pour renforcer les relations entre les deux parties.



Vendredi toujours, le président du Conseil de recherche politique du PLD a eu une rencontre avec Pham Minh Chinh, président de la Commission d’organisation du Comité central du PCV et président du groupe des députés d’amitié Vietnam-Japon. -VNA