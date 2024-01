Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a reçu vendredi 26 janvier la présidente de la sous- commission Indo-Pacifique de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine Kim Young qui conduit une délégation du Congrès américain en visite de travail à Hô Chi Minh-Ville.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, reçoit la délégation du Congrès américain conduite par la présidente de la sous- commission Indo-Pacifique de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine Kim Young. Photo : VNA

Soulignant la position du Parti et de l’État vietnamiens sur les questions d’intérêt des invités américains, Vo Van Hoan a affirmé que le Vietnam veille, protège et promeut toujours les droits de l’homme et place le peuple au centre de sa politique.

Le responsable a exprimé son espoir que les États-Unis soutiendront les politiques ethniques et religieuses du Vietnam, contribuant ainsi à développer davantage les relations de coopération entre le Vietnam et les États-Unis.

Il a ensuite souligné que le montant des envois de fonds à Hô Chi Minh-Ville en 2023 a bondi de 40% sur un an pour atteindre 9,5 milliards de dollars, le décrivant comme une illustration de la solidarité et du partage des Vietnamiens résidant à l’étranger avec les habitants du pays et leur confiance dans l’environnement des investissements étrangers au Vietnam.

Vo Van Hoan a fait savoir que Hô Chi Minh-Ville évoluait vers une croissance verte et un développement durable, conformément à la tendance mondiale, en renforçant la coopération avec des partenaires dans les domaines des semi-conducteurs et de la production de circuits intégrés, ainsi qu’en améliorant la connectivité dans le développement des ports maritimes, ajoutant que la ville souhaitait travailler avec les parties américaines pour un développement mutuel.

Reconnaissant les défis que le Vietnam doit surmonter pour concrétiser les accords de coopération entre les deux pays après avoir élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral, y compris la qualité des ressources humaines et les infrastructures, il a déclaré que Hô Chi Minh-Ville espérait recevoir des consultations des États-Unis pour créer des incitations à attirer davantage d’investissements.

Young Kim et d’autres membres de la délégation ont hautement apprécié la croissance dynamique de Hô Chi Minh-Ville et ont déclaré que les États-Unis souhaitaient renforcer la collaboration avec la ville dans le développement des hautes technologies, la logistique et la diversification du secteur énergétique.

Les congressmen américains ont affirmé leur intérêt et leur disposition à aider le Vietnam à régler les conséquences de l’après-guerre et à la réconciliation, en particulier dans l’assainissement des sols contaminés par l’agent orange/dioxine.

La délégation américaine prévoit de visiter le Musée des vestiges de la guerre à Hô Chi Minh-Ville et d’examiner le projet de nettoyage des dioxines à l’aéroport de Biên Hoa dans la province de Dông Nai. – VNA